Honduras: le bilan de la rixe dans une prison pour femmes réévalué à 46 morts

Les affrontements entre bandes rivales dans une prison pour femmes du Honduras ont fait 46 morts, selon un nouveau bilan, revu à la hausse, annoncé mercredi par le porte-parole du parquet Yuri Mora.

Un premier bilan de l'explosion de violence qui a eu lieu mardi dans cette prison située à environ 25 km au nord de la capitale Tegucigalpa était de 41 femmes décédées.

«46, c'est le nombre total de corps admis à la morgue», a déclaré à l'AFP M. Mora, ne pouvant encore affirmer si toutes les victimes sont des prisonnières tant que l'identification des corps n'est pas complète.

La majorité des victimes ont été brûlées vives dans un incendie volontaire, tandis que d'autres ont succombé à des blessures par balle, avait indiqué mardi le parquet.

Selon la représentante des familles de détenues, Delma Ordoñez, les victimes sont des membres du gang de la Mara Salvatrucha, ce qui semble indiquer, selon elle, que l'agression a été menée par des détenues de la bande rivale Barrio 18.

Quelque 900 femmes étaient emprisonnées dans le secteur de la prison de Tamara où s'est déclaré l'incendie. Malgré l'intervention de pompiers, de l'armée et de la police, il a été «complètement détruit» par les flammes, selon Mme Ordoñez.

Une enquête est en cours pour déterminer quelle est la bande à l'origine de l'agression.

Le Honduras est gangrené par la corruption et la terreur que font régner les «maras», qui se livrent, comme au Guatemala et au Salvador voisins, au racket, au trafic de drogue et aux meurtres sur gages.