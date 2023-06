Hunter Biden et la mauvaise séquence de Joe Biden

Après des années de rumeurs et d’enquêtes, nous apprenions que le fils Biden plaidera coupable à deux accusations de délits fédéraux et qu’on serait parvenu à une entente sur l’acquisition illégale d’une arme.

Justice à deux vitesses

Si on se limite au seul examen des faits, le fils Biden héritera d’une peine qui lui évitera la prison. Pour la question des impôts, on a même été plus dur avec lui que ce qu’on applique généralement comme procédure.

Hunter Biden a remboursé les sommes dues, ce qui clôt habituellement un dossier. C’est exactement ce qui s’est produit pour l’ancien conseiller de Donald Trump Roger Stone.

Bien sûr, on s’empressera dans un camp comme dans l’autre de récupérer le dossier au plan politique, mais quand on étudie les précédents et qu’on sait que l’enquête était menée par un procureur nommé par Donald Trump, il est difficile de crier au complot.

Je suis content qu’on sanctionne le fils Biden, mais je note qu’on ne semble plus enquêter sur d’autres dossiers le concernant. Pour le moment, rien qui puisse lier son père à des tractations illégales.

Hunter Biden a bel et bien tiré profit de la notoriété de son paternel, mais je rappelle que dans le système politique américain, ce n’est pas illégal. Les enfants de Trump, Mitch McConnell ou Bill Clinton ont agi de la même manière. Ça ne me semble ni moral ni éthique, mais les règles du jeu le permettent.

En ce qui a trait à une justice à deux vitesses et à l’éthique, penchez-vous également sur les cas de deux juges de la Cour suprême qui acceptent cadeaux et voyages de la part de richissimes républicains.

Après Clarence Thomas, c’est au tour de Samuel Alito de participer à une luxueuse partie de pêche au saumon en Alaska. Le tout payé par un milliardaire républicain.

Joe Biden en arrache

Peu importe qu’on considère que son fils a eu ce qu’il méritait ou pas, Joe Biden va devoir traîner ce dossier comme un boulet jusqu’à l’élection de 2024.

Rien pour l’aider alors qu’il est à 32% dans les sondages et qu’il ne parvient même pas à profiter d’une bonne économie et d’un ralentissement de l’inflation. Pire encore, il lui semble impossible de ne pas se mettre le pied dans la bouche.

En début de semaine son secrétaire d’État est parvenu à relancer les discussions avec la Chine, amélioration notée par Xi Xinping lui-même.

Voilà qu’hier Joe Biden le ridiculise pendant une opération de financement, le qualifiant au passage de dictateur. En quelques minutes, les vaillants efforts d’Anthony Blinken partaient en fumée.

J’affirmais il y a peu que Biden ne pourrait se contenter d’être la solution du moindre mal face à Trump, qu’il devrait convaincre ses concitoyens. Il semble plutôt confirmer ce que je croyais depuis longtemps : il devrait tirer sa révérence à la fin de son mandat.