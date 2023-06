La fin du purgatoire pour ces anciens dirigeants des Blackhawks?

À moins d’un imprévu, le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, rencontrera en juillet Joel Quenneville et Stan Bowman, respectivement ancien entraîneur-chef et ex-directeur général des Blackhawks de Chicago, quant à un possible retour au travail.

D’après ce qu’a précisé le réseau TSN mardi, les deux hommes se trouvant à l’écart ont demandé un entretien avec le grand patron de la ligue. Comme la même source l’a rapporté en mai, Bowman a discuté avec des formations de la LNH, tandis que le nom de Quenneville a été évoqué dans certaines rumeurs. Pour décrocher un poste au sein d’un club de la LNH, ils doivent obtenir l’approbation de Bettman.

Le scandale Brad Aldrich, cet ancien adjoint qui aurait agressé sexuellement le joueur des Hawks Kyle Beach en 2010, a mené à la démission de Bowman en 2021. De son côté, Quenneville a quitté son siège d’instructeur-chef des Panthers de la Floride la même année. Les gestes reprochés à Aldrich se seraient déroulés le printemps de la première conquête de la coupe Stanley de Chicago dans la décennie 2010, lorsqu’ils travaillaient avec le grand club.