La magie de la ouananiche opère toujours

ROBERVAL | Parmi tous les poissons sportifs du sud du Québec, la ouananiche du lac Saint-Jean est sans aucun doute l’une des plus convoitées par les pêcheurs. Chaque fois que j’ai la chance de me mesurer à elle, lorsque je peux enfin la déjouer, je suis toujours aussi énervé.

La semaine dernière, j’ai eu la chance de vivre une belle aventure avec le guide Charles Dufour, propriétaire d’Aventure Lac Saint-Jean. Il est reconnu comme un champion dans son domaine. Il ne nous a pas déçus.

« Tout est une question de bien observer les instruments que nous avons à notre disposition dans le bateau, explique le spécialiste. En suivant de près ce qui se passe sur le sonar, nous pouvons prospecter et découvrir les éléments qui vont augmenter nos chances. Il est certain que lorsque l’on découvre un banc d’éperlans, il faut bien examiner parce que souvent, une ou des ouananiches ne seront pas loin. C’est la nourriture de base de l’espèce. Aussi, un des éléments clés, c’est de mettre beaucoup de temps pour chasser ce poisson magique. Il n’est pas si facile à trouver et à déjouer sur le lac qui est immense. »

Pour les gens de la place comme on le dit, qui ont du temps pour pêcher régulièrement et augmenter leurs chances de capture, c’est assez simple. Lorsque les conditions de météo sont bonnes, ils peuvent tenter leur chance. Toutefois, pour des pêcheurs de l’extérieur comme nous, afin de maximiser nos chances, il est préférable d’avoir recours à un guide professionnel.

TOUTE UNE RÉUSSITE

Cette saison, la pêche est plus difficile qu’à l’habitude, de là l’importance d’avoir quelqu’un qui connaît le tabac.

« Je suis sur le lac sept jours sur sept. Il est certain que j’ai développé des techniques pour débusquer la ouananiche, comme le fait de placer un point de repère sur le sonar à chaque capture. De cette façon, je peux retourner facilement vers les sites où j’ai connu du succès. Tout dépendant du temps de la saison, le poisson se déplace dans différents secteurs du lac, en suivant la nourriture. Il faut le suivre nous aussi. »

J’ai été à même de constater l’efficacité des techniques de ce guide hors pair. Il a monté des lignes équipées de façon différentes, histoire de savoir ce que voulait la ouananiche cette journée-là.

Il y avait un poisson nageur sur une, deux down rigger pour la pêche à des profondeurs différentes et des lignes en surface. Il avait même choisi d’installer des tricheuses sur certaines, afin de pousser au maximum les chances de captures.

Cette façon de faire a porté ses fruits avec la capture de six ouananiches dont deux qui dépassaient les cinq livres, de quoi satisfaire au plus haut point les pêcheurs de la ville que nous étions.

Nous avons aussi tenté notre chance pour la pêche du doré. Rapidement, nous en avons capturé quinze, qui seront un délice dans l’assiette. Cette espèce abonde dans les eaux du lac Saint-Jean.

DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS.

Depuis plusieurs années, la Corporation pour l’activité pêche au lac Saint-Jean (CLAP), a consenti de nombreux efforts afin d’offrir une population de ouananiches intéressante pour les pêcheurs.

« Nous avons pu établir que l’abondance de ouananiches était directement reliée à celle de l’éperlan arc-en-ciel, explique le grand patron de la CLAP, Marc Archer. Nous avons donc décidé d’intervenir dans les secteurs où la ouananiche se reproduit, en créant des frayères à éperlan pour la première fois en 2017. Après trois ans de suivi, nous avons constaté que le secteur produisait 3,3 fois plus d’éperlans qu’avant les aménagements. Devant ce succès, nous avons récidivé l’hiver dernier en créant d’autres frayères qui sont dix fois plus grandes. Notre but est — et a toujours été — de créer une abondance de ouananiches pour les pêcheurs sportifs. »

Mentionnons que pour pêcher, il vous faut votre permis de pêche provincial et un droit d’accès fourni par la CLAP, via le site Internet.