La perte d’influence des Québécois au Canada n’est pas inéluctable

Depuis la publication, en mai dernier, d’un dossier du Journal de Montréal sur la politique d’immigration du gouvernement du Canada, plusieurs s’inquiètent de la perte d’influence du Québec au sein de la fédération qu’entraînerait la diminution de son poids démographique. Le chroniqueur Mathieu Bock-Côté a beaucoup insisté sur ce point lors de son récent débat contre le libéral Antoine Dionne-Charest : que vont faire les fédéralistes lorsque le Québec ne pèsera plus que 18% ou 15% de la population canadienne?

Ce scénario catastrophe est présenté comme étant inéluctable. Or, il n’en est rien. D’abord, rien ne dit que le Canada continuera d’accueillir autant d’immigrants qu’il ne le fait aujourd’hui. L’«Initiative du siècle» visant à doter le Canada d’une population de 100 millions d’habitants d’ici 2100 n’est pas une politique du gouvernement Trudeau, même s’il y est de toute évidence sympathique. De plus, les libéraux ne seront pas au pouvoir éternellement à Ottawa; qui sait quelle politique adopteront leurs successeurs en matière d’immigration?

Ensuite, rien n’interdit au Québec d’accueillir davantage d’immigrants pour contrer la baisse de son poids démographique. Le gouvernement de la CAQ et les indépendantistes clament que cela est impossible parce que, à 50 000 immigrants par année, la «capacité d’intégration» du Québec aurait été atteinte. Or, cette capacité d’intégration n’a jamais été mesurée. Cinquante mille, c'est un nombre purement arbitraire. Ça paraît beaucoup à première vue, mais il faut mettons ce nombre en perspective. Cinquante mille immigrants sur une population de 8,7 millions d’habitants, cela équivaut à moins d’une personne (0,6) sur 100. Si on augmentait le nombre d’immigrants permanents à 70 000 par an, ce serait de 0,8 personne sur 100.

Embûches

Exprimons les choses autrement. On sait que le Centre Bell peut accueillir 21 000 personnes. Faire venir 50 000 immigrants permanents au Québec, c’est l’équivalent d’ajouter 120 personnes à la foule du Centre Bell. Une goutte d’eau dans l’océan.

Bien sûr, cette mathématique est simpliste. Beaucoup de choses entrent en ligne de compte dans le succès (ou l’échec) de l’intégration d’un immigrant dans la société d’accueil. La situation minoritaire du Québec en Amérique du Nord complique les choses. Cela dit, rien n’indique que le Québec ne peut pas hausser sa capacité d’accueil; pourquoi celle-ci serait-elle fixe à tout jamais? Il suffit d’y consacrer les ressources nécessaires. Autrement dit, on peut très bien «en prendre plus et en prendre soin».

Ah! Oui, il y a l’immigration temporaire, cette autre épée de Damoclès. Pourtant, on voit mal comment ces gens-là entraînent l’anglicisation du Québec. D’abord, si ces personnes veulent devenir résidents permanents, elles devront réussir un examen de français.

Ensuite, comme l’a bien montré Le Devoir dans un article publié le 25 mai dernier, bon nombre de ces temporaires sont des francophones ou viennent d’une culture proche du français. On ne parle donc pas ici d’une masse d’anglophones étudiant ou travaillant en anglais.

Solutions

La baisse du poids démographique des francophones québécois au Canada n’est donc inéluctable que si le gouvernement fédéral poursuit au cours des prochaines décennies l’ambitieuse politique d’immigration mise en place par le gouvernement Trudeau, tandis que le Québec s’obstine à ne rien faire.

Mais disons que ce déclin se produise bel et bien; que faire? Pour les indépendantistes, la solution à ce problème, comme à tous les autres problèmes qui nous affligent, est toujours la même. On ne nous dit pas, cependant, comment un Québec indépendant s’en tirerait aux prises avec une population vieillissante et stagnante.

Quant aux fédéralistes, si un tel scénario se concrétisait, il leur faudrait redoubler d’ardeur pour assurer l’influence du Québec. Ce serait difficile, mais pas impossible. À preuve, le Québec d’aujourd’hui a certainement plus d’influence dans la fédération canadienne qu’il n’en avait au début du 20ème siècle, alors qu’il constituait une plus grande proportion de la population du pays. Les nombres ne déterminent pas tout.

J’ajoute qu’il est assez délicieux de voir les souverainistes déplorer la perte du poids politique du Québec au Parlement fédéral alors même qu’il y a 30 ans, ils ont combattu avec énergie l’Accord de Charlottetown qui garantissait à tout jamais au Québec 25% des sièges à la Chambre des communes. Mais comme au Québec, on a la mémoire très sélective, rares sont ceux qui se souviennent de ce triste épisode.

Contrairement à ce qu’affirmait Le Journal de Montréal dans sa manchette apeurante du 6 mai, le Québec n’est pas «pris au piège» par la politique d’Ottawa en immigration. Nous avons en main tous les outils nécessaires pour faire face à la situation. Il suffit de vouloir s’en servir.

André Pratte

Conseiller spécial à l'agence de communications Citoyen

Co-président du Comité sur la relance du Parti libéral du Québec