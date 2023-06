La triste fin d’une vie de couple

Je suis en couple depuis huit ans. Nous sommes une famille recomposée avec trois enfants. Un garçon à mon conjoint, une fille à moi et une autre fille qu’on a eue ensemble. Malgré de nombreuses embûches au départ, notre couple semblait avoir atteint sa vitesse de croisière quand la dernière est arrivée il y a quatre ans. Mais tout de suite après sa naissance, j’ai fait une dépression qui m’a obligée à quitter mon travail. Puis la pandémie s’est ajoutée pour rendre ma situation encore plus difficile.

On se chicane souvent et ça a des répercussions sur les enfants. Je rentre du travail, épuisée, et j’ai du mal assumer les tâches quotidiennes, ce qui fait que la maison est souvent en désordre. Mon chum sort souvent seul et m’incite à faire pareil. Selon lui, on a besoin de prendre l’air si on veut que ça dure ensemble. Mais moi je pense qu’il cherche des moyens de se défiler sans me le dire clairement.

Notre vie sexuelle est quasiment au point mort. On ne sort plus, sauf avec les enfants pour les accompagner aux sports et faire les courses pour manger. Nos loisirs on les passe devant la télé sans presque parler.

Je pleure souvent. Quand il s’en rend compte, au lieu de me demander ce que j’ai, il sort de la pièce pour aller prendre une bière. Je n’en peux plus, il faut que ça change, sinon je sens que je vais faire une autre dépression. Le pire c’est que je n’ose pas aborder le sujet de mon grand malaise avec lui de peur qu’il me dise que c’est fini entre nous. Du moins, c’est le terrible pressentiment qui m’habite présentement.

Une anonyme découragée

Dans un premier temps, il y a urgence de consulter votre médecin pour prévenir une récidive de dépression, parce que dans un deuxième temps, il va falloir affronter les vraies affaires, que vous le vouliez ou non.

Comme le dit le proverbe, tout ce qui traîne se salit, en plus de vous priver de la chance de procéder à rebâtir sur ce qui perdure encore de votre lien commun. Vous le méritez, votre couple et vos enfants le méritent. Ce n’est jamais en fuyant sa réalité qu’on peut lui donner une chance de renaître de ses cendres. Et si tout est vraiment fini entre vous deux, mieux vaudra mettre fin à la relation que de la laisser se dégrader encore plus, la rendant alors encore plus souffrante.