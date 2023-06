Le Fonds de solidarité FTQ investit 100 millions $ dans les bioénergies

Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé un investissement de 100 millions $ dans une nouvelle filière des bioénergies pour développer du gaz naturel renouvelable (GNR), en faisant l’acquisition de trois entreprises québécoises spécialisées dans le secteur.

Le Fonds de solidarité FTQ Bioénergie est une société de commandite qui a pour mandat d’accélérer la croissance de la filière des bioénergies en misant notamment sur des projets de biométhanisation.

Pour ce faire, le bas de laine des Québécois a mis la main sur le Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie (CTBM) et sa filiale Qarbonex ainsi que l’entreprise québécoise de développement de robots Solucycle.

«Cette nouvelle initiative constitue une démonstration forte et concrète de notre engagement à jouer un rôle clé dans la transition environnementale et la lutte contre les changements climatiques», a indiqué Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

«Nous avons choisi de nous investir dans des projets qui vont soutenir la décarbonation, puisqu'il s'agit d'un complément à nos actions déjà en place pour appuyer la transition environnementale juste», a-t-elle ajouté.

«Notre priorité sera maintenant de développer des partenariats et des projets à taille humaine, afin de contribuer à l'essor économique de nos régions tout en aidant le Québec à atteindre ses objectifs en matière de lutte aux changements climatiques et de réduction des GES», a mentionné le président de Fonds de solidarité FTQ Bioénergie, Normand Bélanger.