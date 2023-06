Le spectacle musical «Notre Dame de Paris» s’installe sur Broadway pour un deuxième été

Un an après y avoir triomphé, le spectacle musical Notre Dame de Paris s’installe à nouveau sur Broadway dès jeudi pour une série de 27 représentations. Et le producteur Paul Dupont-Hébert ne cache pas son désir de faire de ces passages à New York «tradition annuelle».

Le pari, il le concède, avait quelque chose de risqué: présenter Notre Dame de Paris dans sa version originale française en plein coeur de New York n’était pas forcément un succès assuré. Mais après un quart de siècle de succès à travers la planète, le spectacle méritait sa place aux côtés de Cats, Wicked, Hamilton ou encore Chicago sur une marquise de Broadway.

«S’installer dans la capitale mondiale de la comédie musicale, c’était l’équivalent d’un coup de poing sur la table pour dire qu’on existe, que Luc Plamondon et Richard Cocciante existent, qu’il se fait des choses extraordinaires en dehors de Broadway ou du West End, à Londres. Je pense que Notre Dame de Paris a sa place aux côtés de ces autres classiques et elle devrait même devenir une tradition annuelle à New York», atteste Paul Dupont-Hébert.

Photo Laurence Labat, fournie par Tandem

En français avec surtitres

Son cri du coeur a été entendu. À la suite de ses 12 représentations données à l’été 2022, Notre Dame de Paris est de retour sur la scène du prestigieux David H. Koch Theater, au Lincoln Center de New York, où Le temps des cathédrales, Belle et autres Tu vas me détruire résonneront à 27 reprises. Le spectacle sera encore une fois présenté en version française, mais accompagné de surtitres en anglais.

Ceux-ci aideront les anglophones à suivre les grandes lignes de l’intrigue, inspirée de l’oeuvre de Victor Hugo, transportant les spectateurs en l’an 1482, alors que trois hommes se disputent l’attention et l’affection de la gitane Esmeralda.

Et qui en défendront les rôles mythiques en sol américain? Daniel Lavoie est le seul artiste de chez nous à faire partie de la troupe principale, enfilant une fois de plus la tunique de Frollo. Les Québécois Jamie Bono, Robert Marien, Mike Lee et Philippe Tremblay sont toutefois dépêchés sur place à titre de doublures pour les personnages d’Esmeralda et Fleur de Lys, Frollo, Clopin et Quasimodo, respectivement.

Après New York... Los Angeles?

La Grosse Pomme n’est d’ailleurs pas le seul marché américain dans la mire de l’équipe de production de Notre Dame de Paris. Paul Dupont-Hébert évoque en effet les grandes villes de la trempe de Los Angeles, Miami, Boston et Chicago quand vient le temps de discuter des prochains territoires dans sa mire.

«Ce spectacle, c’est un hit mondial. Tout est là: l’histoire, les chansons, la musique, les chorégraphies, les acrobaties, les costumes... Et les performances vocales sont d’un calibre supérieur. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas marcher dans ces villes, ou encore en Amérique du Sud. Je rêve de voir Notre Dame de Paris être présentée à Rio, Sao Paulo ou Buenos Aires dans le futur», plaide-t-il.

Alors que Paul Dupont-Hébert planche présentement sur une nouvelle mouture de la comédie musicale Don Juan attendue pour 2024, la question se pose: les amoureux de Séville suivront-ils la trace de Quasimodo et Esmeralda jusque sur les scènes américaines dans un futur plus ou moins rapproché?

«Il est trop tôt pour y penser», avance-t-il, précisant que la distribution n’est pas encore assemblée.

«Mais ça devrait», laisse-t-il finalement tomber.

Notre Dame de Paris est présentée au Lincoln Center jusqu’au 16 juillet. La troupe débarquera ensuite à la Place des Arts de Montréal du 2 au 10 août.

NOTRE DAME DE PARIS, EN CHIFFRES