Les lauréats de la 25e édition des bourses Pierre-Péladeau sont connus

Les lauréats de la 25e édition des cinq bourses Pierre-Péladeau totalisant 200 000$, qui ont pour objectif de soutenir des projets innovants des entrepreneurs de la relève, ont été dévoilés.

Les gagnants se sont distingués en raison du degré d'innovation, du fort potentiel de leur solution, ainsi que de leur impact social et environnemental, ont annoncé Québecor et asterX.

La bourse la plus importante de 75 000 $ a été offerte à trois jeunes entrepreneurs qui ont étudié à l’Université Laval, soit Félix Lapointe, Jonathan Audet et Étienne Boucher. Leur entreprise, Ferreol Technologies, développe et commercialise de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies plus performantes et plus écoresponsables pour le secteur manufacturier au Québec et à l'international.

Kashif Khan et Karina Gasbarrino – de l’Université McGill – ont obtenu 50 000 $ pour l’entreprise Sonaro. Quant à lui, le trio de la Polytechnique formé de Aymeric Guy, Maxence Coulombe et Louis Marceau, qui a lancé Technologies Modulate, a obtenu 35 000 $.

Les étudiants de l’École de technologie supérieure (ETS) Charles Gauthier et Raphaël Leblanc ont remporté la somme de 25 000$ pour Géodar, tandis que les représentants de l’Université de Sherbrooke Félix-Antoine LeBel, Pascal Messier et Louis Pelletier ont mis la main sur 15 000 $ pour l’entreprise SysNergie.

Joël Lemay / Agence QMI

«Le 25e anniversaire des Bourses Pierre-Péladeau est l'occasion de célébrer tout le chemin parcouru par les entrepreneurs lauréats au fil des ans et les résultats engendrés», a dit le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Ce sont 80 entreprises en démarrage qui ont profité des bourses créées pour honorer Pierre Péladeau.

«Cet engagement reflète bien la volonté de Québecor de contribuer activement au développement de start-up qui façonnent le Québec de demain, en plus d'avoir le potentiel de créer une société plus prospère et durable», a ajouté Pierre Karl Péladeau.