Les nations autochtones du Québec mises en valeur à Bruxelles à la fin de l’année

Les onze nations autochtones du Québec seront mises à l’honneur lors d’un populaire marché de Noël à Bruxelles à la fin de l’année.

C'est ce qu'on a pu apprendre mercredi matin dans le cadre de l'annonce d'un soutien du gouvernement du Québec de plus de 1 million $ pour mettre en lumière le tourisme autochtone.

De cette somme, 600 000 $ seront octroyés à Tourisme Autochtone Québec (TAQ) afin de coordonner la présence des nations autochtones à l’événement Plaisirs d’Hiver dans la capitale européenne, du 24 novembre au 31 décembre, en Belgique, à l’invitation des organisateurs.

L’événement bruxellois, qui comprend un marché de Noël, une patinoire et des activités foraines, a attiré 3,5 millions de visiteurs l’année dernière.

Shaputuan

«Le tourisme autochtone a tout pour combler les visiteurs qui sont de plus en plus soucieux de l’environnement et à la recherche d’expériences responsables, authentiques et tournées vers les communautés. La participation des 11 nations autochtones du Québec à l’événement Plaisirs d’Hiver sera une occasion exceptionnelle de promouvoir l’expérience touristique autochtone et la destination du Québec auprès des Belges et des touristes internationaux», a déclaré la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Pour l’occasion, un Shaputuan, une grande tente traditionnelle autochtone, sera érigé pour la durée de l’événement.

Des ateliers, des conférences culturelles, des projections de courts métrages et de vidéos sur les réalités, les langues, et le patrimoine autochtone seront présentés au public européen.

Par ailleurs, une autre enveloppe d’un demi-million $ est octroyée à TAQ pour élaborer et déployer un plan d’intervention sectoriel en tourisme autochtone au sein de l’industrie touristique.

Baptisé Geiteget (qui signifie «intelligence et connaissance» en mi’gmaq», le projet prendra la forme d’une démarche collaborative qui impliquera les entreprises, les conseils de bande et autres partenaires.

Consultation

La tenue d’une large consultation des nations autochtones a été identifiée parmi les actions prioritaires, de même qu’une mise à jour du poids économique du secteur et une analyse concurrentielle des destinations et des tendances mondiales.

«Les annonces d’aujourd’hui marquent une nouvelle étape pour la croissance et la reconnaissance du tourisme autochtone au Québec. La demande des visiteurs pour une offre touristique autochtone est en croissance et l’offre proposée par plus de 250 entreprises des 11 nations l’est tout autant», a soutenu Steeve Gros-Louis, président de Tourisme Autochtone Québec.

L’annonce a eu lieu au restaurant Sagamité de Wendake, qui ouvrira ses portes dans quelques jours après avoir été victime d’un violent incendie il y a quatre ans et demi.

Elle coïncide avec la Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin.