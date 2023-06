Les 3 choses à ne surtout pas faire aux agentes de bord

Forte de son expérience, une agentes de bord a décidé d’expliquer de quelles façons il ne faut surtout pas interpeller les membres du personnel d’un avion.

Voici trois interactions à éviter absolument.

Le contact physique

Pour l’agente de bord de carrière, toucher un membre du personnel afin d’attirer son attention l’une des pires façons de procédé et doit être proscrit.

«J’ai déjà été tripotée, tripotée et même pincée, et ce n’est pas du tout agréable. Il y a tellement d’autres façons d’attirer notre attention lorsque nous traversons l’allée que cela ne devrait jamais aller jusqu’au contact physique, qui est une limite que la plupart d’entre nous n’aimeraient pas voir franchie», a-t-elle expliqué à The Sun.

Si tous les efforts d’un usager pour attirer l’attention d’une agente de bord restent vains, une «légère tape sur l’épaule» constitue l’extrême limite de l’acceptable, selon elle.

Le manque de respect

Il est tout aussi important de ne pas crier sur les membres du personnel, explique l’agente de bord.

Mais de façon un peu plus subtile, il importe de rester respectueux lorsqu’on tente d’attirer l’attention d’une agente de bord.

«Tout le monde ne parle pas anglais et chacun a sa propre méthode pour contacter les agentes de bord de l’air, ce qui ne me dérange pas vraiment», détaille-t-elle.

Des usagers ont ainsi sifflé ou fait des bruits de baisers pour attirer son attention, et cela lui convient tout à fait.

«Tant que vous n’êtes pas manifestement impoli ou humiliant, nous sommes heureux de vous aider», conclut-elle.

La sonnette

La dernière chose à ne surtout pas faire est d’utiliser la sonnette à la légère.

«À chaque fois que quelqu’un appuie sur le bouton, il peut s’agir d’une boisson ou d’une urgence médicale. Cela signifie que nous réagissons généralement assez rapidement», justifie-t-elle.

L’agente de bord indique que la plupart des membres du personnel préfèrent ainsi lorsque la sonnette n’est utilisée «que pour des choses vraiment importantes».