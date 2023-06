L’ex-femme de Kevin Costner exige plus de 326 000$ par mois en pension alimentaire

Le divorce de l’acteur Kevin Costner pourrait lui coûter cher: son ex-femme, Christine Baumgartner, lui réclame un total de 326 430$ par mois en pension alimentaire.

Dans des documents de Cour, obtenus par People Magazine, Mme Baumgartner stipule que «ce montant est moindre que ce qui devrait être versé pour permettre aux enfants de conserver le rythme de vie à laquelle ils sont habitués».

Kevin Costner et Christine Baumgartner ont trois enfants, âgés de 13, 14 et 16 ans.

En plus de l’importante somme demandée mensuellement par l’ex-femme de l’acteur de 68 ans, les documents de cour révèlent que cette dernière s’attend à ce que son ex-mari paie 100% des frais reliés à l’éducation, à la santé et aux activités des enfants.

Toujours selon des documents officiels obtenus par People Magazine, Costner aurait initialement accepté de verser 50 000$ par mois en pension alimentaire et de se charger des autres frais reliés aux enfants. De plus, il offrait à Baumgartner près de 39 500$ par mois supplémentaires pour couvrir les frais de location d’une maison et une avance d’un peu plus de 13 000$ pour payer le déménagement.

Le couple, qui a été marié pendant 18 ans, a débuté le processus de divorce en mai. La famille habitait une maison estimée à près de 191M$, dont Costner est toujours propriétaire à part entière.