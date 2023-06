Modernisation de la loi sur la protection du territoire agricole: Québec veut «mieux protéger son garde-manger»

Le gouvernement du Québec lancera une ronde de consultations publiques afin de moderniser la Loi sur la protection du territoire agricole d’ici la fin de l’année 2024.

• À lire aussi: L’UPA réclame le retour des terres de Rabaska au sein du giron agricole

• À lire aussi: Pour la réinclusion en zone agricole des terres de Rabaska

Les acteurs du milieu s’entendent pour dire que la structure en place depuis 1978 doit être repensée pour mieux correspondre aux réalités d’aujourd’hui et de «pérenniser l’autonomie alimentaire du Québec».

Les coups de sonde auprès du milieu porteront sur trois enjeux majeurs.

La protection du territoire sera à l’ordre du jour tout l’été.

À partir du mois de septembre, il sera question des activités qui ont lieu sur ces terres «vertes».

Le troisième thème exploré sera la propriété des terres agricoles.

«Pour chacun des enjeux, il y aura un fascicule produit en collaboration avec plusieurs ministères, experts et chercheurs universitaires. Ils brossent un portrait objectif de la situation pour chaque thème», explique le ministre de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne.

Une période de consultation de 45 jours sera ensuite ouverte aux acteurs du milieu agricole pour chacune des thématiques. L’objectif annoncé est de mettre sur pied une réforme de la loi d’ici la fin de 2024.

«La zone agricole cultivable ne représente que 2% du territoire et elle est une ressource limitée et non renouvelable et essentielle à l’autonomie et à la sécurité alimentaire des Québécois, surtout à la lumière des changements climatiques, constate le président de l’Union des producteurs agricoles, Martin Caron.»

D’après M. Caron, 50% des acquisitions de territoires agricoles de 2022 ont été faits par des entreprises ou des particuliers qui n’ont pas l’intention de maintenir cette vocation.

Plus de détails suivront.