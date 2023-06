PSPP a joué un vilain tour à GND

Que ça plaise ou non, la politique est faite d’étiquettes, c’est-à-dire de perceptions naturellement accolées aux personnages et aux partis. Des qualités, des défauts, des dossiers prioritaires, les électeurs se font une idée de leurs acteurs politiques.

Cette perception peut être exacte ou approximative, mais on finit par se dire qu’il y a une sagesse chez le peuple, qui finit par tout percevoir. Appelons ça le pif populaire !

Sur l’importance des étiquettes, vous m’avez cent fois lu ou entendu décrire le coup de force qui a donné à François Legault ses victoires et sa période de grâce. Il a arraché l’étiquette nationaliste au PQ et l’étiquette économique au PLQ.

Un coup de maître qui l’a rendu dur à battre et qui a renvoyé ses adversaires à la table à dessin. L’avenir nous dira combien de temps l’épopée de la CAQ va durer.

St-Pierre Plamondon

Dans la dernière année, un autre coup de maître a été réussi. Celui-ci par Paul St-Pierre Plamondon. Et je ne parle pas simplement d’avoir sauvé le PQ et de l’avoir ramené au deuxième rang des sondages. Je ne parle même pas de sa performance personnelle et de sa percée personnelle dans l’opinion publique.

Je parle de s’approprier une étiquette politique, peut-être la plus précieuse lorsqu’on n’est pas dans l’opposition. Aujourd’hui, Paul St-Pierre Plamondon incarne le changement, le vrai changement dans le sens d’un renouveau politique. L’expression « faire la politique autrement » a été tellement galvaudée que je n’ose plus l’utiliser... mais c’est quand même un peu ça.

Le chef du PQ a trouvé un ton juste pour exprimer fermement mais sobrement des convictions bien senties. Il sait éviter les excès de partisanerie qui sonnent comme la vieille politique. Si bien qu’il apporte un vent de fraîcheur qui détonne par rapport aux récentes années du PQ, alors que ce parti glissait vers l’image d’une vieille organisation frustrée qui radote les mêmes rengaines encore et encore.

Le sondage Léger de la semaine dernière montre l’immense progression de Paul St-Pierre Plamondon depuis un an. Il était un inconnu qui suscitait à peine la curiosité. Aujourd’hui, il performe bien autant à la question du meilleur premier ministre que dans le baromètre de la confiance envers les politiciens.

Dur réveil

Dans ces deux sondages, il a d’ailleurs dépassé Gabriel Nadeau-Dubois. C’est là que l’étiquette du renouveau devient intéressante. Parce qu’il est jeune, parce qu’il a mené une contestation étudiante, parce que son parti propose une vision assez radicalement différente, GND portait naturellement la cape du changement, du renouveau, d’une nouvelle politique.

Et oups !!! Il se réveille quelques mois plus tard et il s’est fait doubler sur ce front. Bien sûr, le chef de Québec solidaire représente toujours un programme de changement. Mais lui-même semble plutôt installé dans le rôle d’un politicien traditionnel.

Tiré à quatre épingles, impeccable dans le propos, confortable dans le parlement, il est devenu l’élu classique.

Pendant qu’il performait, quelque chose de profond s’est passé. Et c’est majeur.