Qui a (vraiment) peur d’Émile Bilodeau?

La controverse entourant la participation d’Émile Bilodeau à la Fête nationale n’a malheureusement rien d’étonnant. La source, non plus. Parce que le populaire jeune chanteur sera du spectacle du 23 juin sur les plaines d’Abraham, le Parti Québécois boudera l’événement.

Par la voix de sa porte-parole non élue Méganne Perry Mélançon, le PQ blâme le Mouvement national des Québécoises et Québécois d’avoir invité Émile Bilodeau.

Pour ses critiques répétées contre le PQ, son chef, la loi 21 sur la laïcité et pour son appui à Québec solidaire, Mme Perry Mélançon ne le juge pas suffisamment « rassembleur ».

À ce compte-là, peut-être que la mascotte Youppi!, dont on ne connaît aucune position sur la loi 21 ou le PQ, aurait mieux fait l’affaire... Sur une note plus sérieuse, cette crisette n’est pas anodine pour autant.

Certains notent qu’elle reflète l’acrimonie connue entre QS et le PQ. Vrai. D’autres y voient le rappel des déchirements qui, sous le projet de la charte péquiste des valeurs, l’ancêtre de la loi 21 de la CAQ, avaient divisé le mouvement souverainiste dans son ensemble. Vrai aussi.

Or, ce qui se cache vraiment ici est un problème beaucoup plus profond. Depuis la fondation du PQ, il mine le mouvement souverainiste de l’intérieur. Jusque dans les rangs, semble-t-il, de QS.

Ce problème est celui d’une culture politique bâtie sur la multiplication des chapelles politiques ou idéologiques opposées les unes aux autres. Ce qui, par effet de ricochet, multiplie les excommunications publiques.

Pensons entre autres au rejet injuste de Pierre Bourgault par René Lévesque. Au lieu de le voir comme un allié précieux, il voyait en lui un radical incontrôlable. La liste des excommunications depuis étant bien plus longue encore.

Chapelles

Au sein du mouvement souverainiste, ça ne date donc pas d’hier. Pour ou contre le mot « indépendance ». Pour ou contre les « purs et durs ». Pour ou contre le renforcement de la loi 101. Pour ou contre la clause nonobstant.

Pour ou contre un référendum. Pour ou contre la charte des valeurs. Pour ou contre la loi 21 de la CAQ. Pour ou contre la gauche. Pour ou contre la droite. Etc.

On ne parle pas de simples désaccords, même musclés. On parle de chapelles, chacune convaincue de détenir LA bonne recette vers LE pays et du pays lui-même.

Le résultat est à l’avenant depuis longtemps : un mouvement aux réflexes anthropophages envers les siens, dans le sens figuré du terme. Comme le dit le vieil adage français, « La révolution est comme Saturne. Elle dévore ses propres enfants. »

Une exception notoire

À force de s’excommunier les uns les autres au lieu de porter le projet souverainiste, pourtant son seul lien unificateur, les rangs ont fondu. Une exception notoire : Jacques Parizeau.

En 1988, il prend les rênes du PQ. Il fait fi des chapelles, qu’il connaissait par ailleurs mieux que quiconque. Patiemment, il s’affaire à rapatrier tout « son monde » dans un même élan. Au référendum de 1995, cela débouchera sur la quasi-victoire du Oui.

Malheureusement pour les souverainistes, dès son départ, la multiplication des chapelles s’est réinstallée. Idem plus tard chez QS, dont la base est foncièrement divisée sur l’option même de la souveraineté.

Et Émile Bilodeau dans tout ça ? Il en est simplement le dernier produit en date. Excommunié pour le PQ. Martyre pour QS.

Sous Paul St-Pierre Plamondon, le PQ opère pourtant un début de résurrection miraculeuse. QS est aussi loin d’être moribond. Pourquoi gâcher la sauce en retombant dans les mêmes vieux travers ?

Plus cette culture politique de chapelles et d’excommunications perdurera, plus le mouvement souverainiste demeurera divisé et plus la CAQ en sera le grand bénéficiaire.

Après tout, si François Legault a quitté le PQ, c’était pour créer sa propre chapelle. Celle-là, post-souverainiste. C’est une question de réflexe.