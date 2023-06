Robert Downey Jr. raconte son effrayant passage en prison

Robert Downey Jr. s'est confié sur son passage dans un centre d'accueil carcéral.

• À lire aussi: Robert Downey Jr. pourrait jouer dans une nouvelle version du film Sueurs froides

• À lire aussi: Les super héros sont-ils en train de mourir (au box-office)?

La star d'Iron Man a été condamnée à trois ans dans la prison d'État de Californie en 1999 à la suite d'une accusation de possession de cocaïne. Cependant, il n'a purgé qu'un an dans un centre de désintoxication, obtenant une libération anticipée en 2000 après avoir versé une caution.

Lors de l'épisode de lundi du podcast Armchair Expert, l'acteur de 58 ans a décrit le centre d'accueil de la prison comme « sans doute l'endroit le plus dangereux » qu'il ait jamais connu. « On pouvait juste sentir le mal dans l'air, et ce n'était pas un problème du tout parce que c'était un peu comme être dans un très mauvais quartier, a déclaré l'acteur de Sherlock Holmes aux animateurs Dax Shepard et Monica Padman. Il n'y avait aucune opportunité là-bas. Il n'y avait que des menaces. »

Il a ensuite été transféré au centre de traitement de toxicomanie de Californie après avoir accepté qu'il avait besoin d'aide. « Nous sommes programmés pour, dans un court laps de temps, être capables de nous adapter à des choses qui semblent impossibles, a expliqué la star de Tonnerre sous les Tropiques. Et pour moi, il y a des choses pires qui auraient pu arriver que d'être envoyé dans une institution, de loin. »