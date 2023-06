Sean Monahan entend faire sentir sa présence chez le CH la saison prochaine

L’attaquant Sean Monahan n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de revêtir l'uniforme du Canadien au cours de la prochaine saison. Mardi, il a apposé sa griffe sur un contrat d’une saison qui lui rapportera 1,985 million $ par année, et il souhaite profiter de sa deuxième opportunité afin de montrer son savoir-faire à Montréal.

Le joueur de centre n’avait que de bons mots envers ses coéquipiers ainsi que pour les partisans du Tricolore lorsqu’il s’est entretenu avec les membres des médias, mercredi matin.

«J'ai vraiment apprécié mon séjour à Montréal et j’apprécie qu’on me donne une autre chance, a-t-il déclaré en point de presse virtuel. Je suis vraiment fier de jouer pour les Canadiens. Les partisans sont spéciaux. C'est le meilleur endroit pour jouer dans la LNH.»

L’athlète de 28 ans fera partie du groupe de vétérans en 2023-2024 et il souhaite guider les jeunes joueurs de l’organisation comme Cole Caufield et Nick Suzuki vers la voie du succès.

«Je pense pouvoir aider beaucoup l'équipe et j'apprends aussi d'eux [en parlant des jeunes joueurs de l’organisation] tous les jours. J'ai eu beaucoup de plaisir à côtoyer ces gars-là.»

Monahan a dû accepter une baisse considérable de salaire afin de prolonger son séjour dans la métropole québécoise. Auparavant, il gagnait approximativement 6,375 millions $ par saison. L’ancien directeur général des Flames de Calgary, Brad Treliving, lui avait accordé un généreux contrat de sept ans et 44,625 millions $ en 2016.

En meilleure santé

Le numéro 91 a été limité à seulement 25 parties la saison dernière en raison d’une fracture au pied droit et d'une blessure à l’aine. Monahan est d’ailleurs passé sous le bistouri afin de guérir son malaise à l'aine. Il se dit cependant en meilleure santé et fin prêt à aider son équipe à performer au plus haut niveau en vue de la prochaine campagne.

«J'ai traversé beaucoup d'épreuves, j'ai eu énormément de temps libre et je me sens maintenant pratiquement à 100%, le plus proche que je l'ai été depuis très longtemps.»

La relation avec Martin St-Louis

Le vétéran a souligné que la présence de Martin St-Louis derrière le banc du Canadien l'avait grandement convaincu de demeurer en ville.

«Martin a été l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai voulu revenir. Il m'a donné plusieurs chances, et beaucoup de crédit lui revient, a-t-il louangé. Je n'ai jamais eu un entraîneur comme ça dans ma vie.»

L’Ontarien a rendu de fiers services à son équipe lors de la précédente campagne. L’athlète de 6 pi et 2 po a pivoté le deuxième trio, en plus d’avoir disputé quelques parties à l’aile sur la première unité en attaque. Il a amassé 17 points, dont six buts.