Supprimer l’alcool n’a que des avantages!

L’alcool est un faux ami. On a beau le savoir, sa fréquentation ne cesse pas pour autant. Mais si on vous disait tout le bien que cela vous fera si vous arrêtez la consommation d’alcool, cela donnerait davantage envie de faire l’effort ! Car devenir sobre peut améliorer votre santé, et notamment vous procurer une peau plus éclatante et un meilleur sommeil.

Listons avec Christy Osborne, coach certifiée en matière de sobriété et fondatrice de Love Life Sober, les bienfaits à court terme de la sobriété.

1. Mieux dormir

La suppression de l'alcool peut aider à passer une meilleure nuit de sommeil et à se sentir plus frais le matin. « La plupart de mes clients ont constaté que leur sommeil s'était considérablement amélioré après deux semaines d'abstinence, explique Christy Osborne. Obtenir une bonne nuit de sommeil ne se résume pas à compter le nombre d'heures passées au lit. Il s'agit d'être capable d'avoir un sommeil paradoxal profond, ce que l'alcool ne permet pas. »

2. En finir avec les problèmes d'estomac

L'alcool peut affecter la muqueuse de l'estomac et provoquer des symptômes similaires à ceux du syndrome du côlon irritable (SCI). L'experte affirme que si vous avez arrêté de boire de l'alcool, vous « vous sentez probablement mieux au niveau du ventre maintenant ». Si vous souffrez de reflux acide ou de brûlures d'estomac, vous avez probablement remarqué que cela s'est calmé.

3. Une peau plus éclatante

La consommation d'alcool a également un impact sur la peau, la rendant terne et favorisant les boutons. Si vous avez réduit votre consommation d'alcool, vous remarquerez peut-être que votre peau est plus lumineuse. « C'est parce que votre niveau d'hydratation s'est considérablement amélioré, explique Christy. Osborne. L'alcool étant un diurétique, cela a pour effet d’assécher la peau. Le corps conserve davantage l'eau dont vous avez besoin lorsque vous ne buvez pas.

4. Un foie qui fonctionne

Il est bien connu que la consommation d'alcool peut endommager le foie. En effet, une consommation excessive d'alcool peut réduire la capacité de régénération de l'organe. « La quantité d'alcool que nous buvons a une incidence directe sur la fonction hépatique. Et savez-vous ce qui est mieux qu'une détox efficace ? Ne pas boire pendant deux semaines », recommande le coach en sobriété.

5. De meilleures habitudes alimentaires

Il est beaucoup plus facile de manger sainement lorsqu'on ne boit pas d'alcool. « Vous n'avez ni à vous soucier de lutter contre l'envie de commander un plat à emporter gras lorsque vous avez la gueule de bois, ni à compter les centaines de calories contenues dans le vin et/ou les mélanges sucrés », note la coach. Et vous vous passez plus aisément de biscuits apéritifs ou de cacahouètes salés.