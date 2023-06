Sylvester Stallone donne des conseils bizarres aux petits amis de ses filles

Sylvester Stallone est père de trois filles : Sophia, 26 ans, Sistine, 24 ans, et Scarlet, 21 ans.

L'interprète de Rocky Balboa a révélé les avis plutôt étranges qu'il donne à leurs petits amis. Lors d'un entretien approfondi avec le Wall Street Journal publié le 19 juin, la star de Rambo a affirmé qu'il savait « comment ces hommes pensent » parce qu'il se trouve qu'il a « été l'un d'eux ».

« C'est dans la nature, mais je veux qu'ils le sachent. Je leur dis "OK, quand tu essaies de l'embrasser, c'est comme si tu essayais de m'embrasser en même temps" », a expliqué la star de 76 ans au magazine.

« Je suis très lié à ma famille, donc si vous faites quelque chose d'inapproprié, c'est comme si vous me l'aviez fait à moi. Et il y aura un problème et beaucoup de douleur », les avertit-il, en bon ami. De ces amis qu’on ne choisit pas...

Sylvester Stallone a ajouté qu'il était sur la défensive lorsqu'il s'agissait de sa famille. « Je suis incroyablement protecteur envers mes filles, parce que je sais que c'est une planète dangereuse, a-t-il poursuivi. Je ne sais pas comment font les femmes, car il faut être sur ses gardes en permanence. Je veux dire, les hommes sont si grands et si forts. Pourquoi les femmes sont-elles si rusées ? Pourquoi réfléchissez-vous ? Pourquoi pas à cause de l'instinct de conservation, crétin ? »

Ce n'est pas la première fois que l'on découvre l'implication de Sylvester Stallone dans les relations de ses filles. Le mois dernier, Sistine a révélé que son père « écrit la plupart de nos messages de rupture ». Il faut sans doute du courage pour affronter Stallone en tant que père... Ses filles en conviennent, plusieurs petits amis potentiels préfèrent prendre la fuite. Ce qui réjouit le papa Stallone !

The Family Stallone – une émission de téléréalité qui raconte la vie de la famille Stallone – a été renouvelée pour une deuxième saison le 24 mai. Le tournage n'a pas encore commencé.