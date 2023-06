Traiter Loukachenko comme Poutine

Des groupes de partisans biélorusses s’entraînent présentement en Pologne pour renverser le dictateur Alexandre Loukachenko, un proche allié — une marionnette même — de Vladimir Poutine. Il a même récemment permis à Moscou de positionner des armes nucléaires tactiques sur son territoire.

Le Times de Londres rapportait dimanche que des groupes d’opposants armés y sont en formation depuis des mois. L’opposition s’est d’ailleurs attribué le mérite d’attaques à l’intérieur de la Biélorussie depuis l’invasion russe de l’Ukraine. Elle coordonne, à ne pas en douter, étroitement ses opérations avec le service de renseignement ukrainien SBU et bénéficie de l’aide des services de renseignement occidentaux.

Je penserais même que le Canada pourrait bien participer en Pologne à la formation militaire des opposants du Bélarus. J’y reviens plus loin.

Mettre Loukachenko KO

Le Canada, les États-Unis et l’Union européenne ont rejeté les résultats du référendum truqué en Biélorussie de 2022 qui a consolidé le pouvoir de Loukachenko.

Comme ses alliés de l’OTAN, Ottawa soutient la cheffe de l’opposition Sviatlana Tsikhanouskaya en exil en Lituanie. Trudeau l’a accueillie à Ottawa l’année dernière. À l’occasion de cette visite, il avait imposé de nouvelles sanctions contre régime du Bélarus pour avoir permis aux Russes d’envahir l’Ukraine à partir de son territoire. Vingt-deux cadres supérieurs et militaires avaient été sanctionnés en tant que complices de Moscou ainsi que des entreprises bélarussiennes impliquées dans la fabrication de matériel militaire.

Au total depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1500 personnes et entités se trouvant en Russie et au Bélarus.

Ottawa impliqué militairement

Appelée opération UNIFIER, la mission d’instruction et de renforcement des capacités militaires des Forces armées de l’Ukraine comprend plus de 300 militaires canadiens. Ils sont déployés en Lettonie, en Pologne, au Royaume-Uni... et en Ukraine même, selon plusieurs médias, dont le New York Times.

Et ils ne fourniraient pas seulement armes et formations aux forces armées ukrainiennes, ils recueilleraient, selon ces médias, également des renseignements sur les Russes. Ça serait vraiment surprenant qu’ils ne donnent pas également des formations aux opposants biélorussiens en Pologne. Dans quel domaine vous demandez-vous ?

Tireurs d’élite canadiens

Les militaires canadiens ont une réputation mondiale comme tireurs d’élite. En 2002, deux Canadiens avaient établi des records mondiaux avec des tirs meurtriers à 2430 mètres et 2310 mètres. En Irak en 2017 un tireur d’élite canadien a tué un djihadiste à plus de 3,5 kilomètres.

Les commandos canadiens en Ukraine entraînent déjà les militaires du pays dans ce domaine. La liste des équipements fournis par le Canada aux forces armées ukrainiennes publiée par la Défense nationale comprend des fusils à ultra-longue portée de calibre .50, l’arme standard des tireurs d’élite canadiens. En Lettonie, où le Canada vient d’envoyer il y a quelques jours des renforts, ils forment également les militaires de ce pays de l’OTAN à utiliser ces armes.

Si effectivement nous entraînons aussi des partisans biélorusses, la mission serait sans doute confiée à l’une des deux formations suivantes : soit le service secret militaire au nom énigmatique de Force opérationnelle interarmées « X », FOI-X (JTF-X en anglais), soit aux commandos de la FOI-2 (JTF-2) chargés de capturer ou exécuter des dirigeants ennemis, de libérer des otages, de détruire des objectifs militaires ou de s’infiltrer derrière les lignes ennemies.

Les deux, qui agissent en étroite collaboration avec leurs équivalents américains et anglais sont probablement déployés en Europe de l’Est.