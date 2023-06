TVA va diffuser le spectacle-hommage à Daniel Lemire

Le spectacle-hommage à Daniel Lemire qui aura lieu dans le cadre du ComediHa! Fest-Québec, en août, pour souligner ses 40 ans de carrière, sera aussi capté pour la télé.

L’évènement réunira sur scène notamment Jean-François Mercier, Laurent Paquin, Sonia Vachon, Michel Courtemanche et Denis Bouchard qui signe aussi la mise en scène.

Yannick De Martino, Marylène Gendron, Richardson Zéphir, Lise Dion, Rosalie Vaillancourt et Pierre Verville devraient aussi se produire lors de cette soirée ponctuée d’archives des 40 dernières années.

Avec ses monologues hilarants et sa galerie de personnages, dont Ronnie, Yvon Travaillé et l’inoubliable Oncle Georges, Daniel Lemire a marqué la scène de l’humour au Québec. «C’est un grand bonheur de collaborer avec Québecor Contenu et TVA pour rendre hommage à la carrière exceptionnelle de Daniel Lemire. 40 ans, ça se célèbre en grand! Et quoi de mieux que de le faire en produisant une émission de télévision devant public», a souligné Sylvain Parent-Bédard, le président et chef de la direction de ComediHa! et producteur de l’émission spéciale.

JOËL LEMAY / AGENCE QMI

La captation du spectacle Daniel Lemire, 40 ans de carrière aura lieu le 22 août prochain au Grand Théâtre de Québec dans le cadre du ComediHa! Fest-Québec.

Pour y assister, rendez-vous ici.

L’émission sera quant à elle diffusée à TVA au cours de la saison automne-hiver. La plateforme TVA+ proposera également ce contenu en simultané et en rattrapage.