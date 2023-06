Un Québécois a pleinement satisfait le DG des Blue Jackets

Acquis pratiquement il y a un, l’ailier droit Mathieu Olivier a signé une nouvelle entente de deux ans et de 2,2 millions $ avec les Blue Jackets de Columbus, mercredi.

À lire aussi: Carey Price pourrait acheter une résidence secondaire à Montréal

À lire aussi: Un espoir de premier plan pourrait rester en Europe

Le hockeyeur de 26 ans était admissible à l’arbitrage salarial après avoir terminé un contrat de deux ans et de 1,5 million $ accordé par les Predators de Nashville.

Au cours de la dernière campagne, Olivier a amassé 15 points en 66 parties, tout en conservant un différentiel de -20 et en écopant de 81 minutes de pénalité. Il a récolté huit buts et 14 mentions d’aide pour 22 points en 114 rencontres à vie dans la Ligue nationale.

Aussi, même si ses performances n’ont pas suffi à sortir les Jackets du marasme en 2022-2023, l’attaquant a ravi le directeur général Jarmo Kekalainen, qui a reconnu ses efforts incessants.

«Les habitudes de travail de Mathieu et son dévouement sont incommensurables. Il est devenu un joueur ayant une grande valeur pour notre organisation sur la patinoire et à l’extérieur, a déclaré le DG par voie de communiqué. Il offre à notre formation du jeu physique et du caractère, en plus de miser sur un bon gabarit.»

L’ancien du Phoenix de Sherbrooke, des Cataractes de Shawinigan et des Wildcats de Moncton, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, n’a pas été repêché au sein du circuit Bettman.