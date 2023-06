Stratagème de fixation du prix du pain: une amende record de 50 M$ pour la Boulangerie Canada Bread

La Boulangerie Canada Bread, qui commercialise les marques Bon Matin, Villagio, POM et Vachon, vient d’être condamnée l’amende la plus sévère jamais imposée par la justice canadienne pour fixation des prix.

L’entreprise devra payer 50 M$ après avoir plaidé coupable à un stratagème de fixation du prix du pain en gros.

L’arrangement de nature criminelle, conclu avec le concurrent Weston Foods, a eu pour effet d’augmenter le prix du pain frais commercial vendu en gros, par exemple les pains tranchés et emballés, les pains à sandwich et à hot dog et les petits pains.

La Boulangerie Canada Bread a plaidé coupable en Cour supérieure de l’Ontario à quatre chefs d’accusation en vertu de la Loi sur la concurrence. La fixation des prix a entraîné deux augmentations en 2007 et en 2011. L’entreprise était alors la propriété d’Aliments Maple Leaf. Elle a été vendue à Grupo Bimbo en 2014 pour 1,8 G$. L’entreprise mexicaine soutient n’avoir été informée que trois ans plus tard de la conduite répréhensible des dirigeants précédents.

«Fixer le prix du pain – un produit de base pour de nombreux ménages canadiens – constitue une grave infraction pénale. La poursuite de notre enquête demeure l’une de nos priorités absolues. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour poursuivre les personnes qui s’adonnent à la fixation des prix», a commenté le commissaire de la concurrence, Matthew Boswell.

«Grupo Bimbo envisage toutes les options juridiques possibles à l’encontre de ceux qui sont responsables de cette conduite», a-t-on indiqué dans un communiqué jeudi.

Les supermarchés aussi visés par l'enquête

Le Bureau de la concurrence a recommandé au Service des poursuites pénales du Canada une certaine clémence lors de la détermination de la peine, du fait que l’entreprise a pleinement coopéré à l’enquête du Bureau de la concurrence. L’amende imposée correspond au montant maximal prévu par la loi, moins un crédit de clémence.

La reconnaissance de culpabilité de Canada Bread s’inscrit dans le cadre d’une enquête toujours en cours. Non seulement les producteurs avaient conclu une entente pour augmenter les prix du pain, mais il existe aussi des allégations concernant les supermarchés, toujours pour fixation des prix. Metro, Sobeys, Wal-Mart Canada, Tigre Géant et Aliments Maple Leaf sont concernés.

Weston et Loblaw, comme Canada Bread, ont bénéficié d’une immunité contre les poursuites en échange de leur coopération à l’enquête du Bureau de la concurrence.