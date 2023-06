Vaste réseau dirigé par un Montréalais: une quarantaine de fabricants d’armes à feu 3D arrêtés à travers le pays

Des policiers de partout au Canada ont mis la main sur plus de 440 armes à feu et saisi une cinquantaine d’imprimantes 3D lors d’une gigantesque opération policière pancanadienne, mardi, visant des fabricants et un fournisseur de pièces montréalais.

• À lire aussi: La police débarque chez des fabricants d’armes à feu 3D de partout au Canada

« Les saisis ont permis d’enrayer 57 sources d’approvisionnement. Ce sont ainsi des centaines, voire des milliers d’armes à feu qui ne sont pas fabriqués et qui ne pourront pas aboutir entre les mains [de criminels] », a laissé tomber l’inspecteur-chef Benoit Dubé, directeur des enquêtes criminelles à la Sûreté du Québec.

Pas moins de 300 policiers de la SQ, de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l’Ontario ainsi que l’Agence des services frontaliers du Canada ont participé à l’opération « Reproduction », ce mardi.

PHOTO PIERRE-PAUL POULIN

Dur coup au réseau

Ces 64 perquisitions et 45 arrestations, qui se sont déroulées hier dans plusieurs provinces aux quatre coins du Canada, ont porté un dur coup à un réseau de trafiquants d’armes à feu fabriquées à l’aide d’imprimantes 3D.

La tête dirigeante de ce réseau est un montréalais qui importait des pièces en provenance de l’Asie pour ensuite les revendre à différents fabricants partout au Canada.

PHOTO PIERRE-PAUL POULIN

Ce fournisseur, qui a de nombreux antécédents criminels « sérieux » et n’avait pas droit de posséder des armes, s’est fait passer les menottes hier. Il a toutefois été libéré tandis que l’enquête se poursuit.

Au total, ce sont 57 fabricants partout au Canada qui ont reçu la visite de policiers hier. Ceux-ci sont âgés de 16 à 77 ans et provenaient de divers milieux.

« On n’avait pas de profil exact. Certains avaient des antécédents judiciaires, d’autres non », a souligné l’inspecteur-chef Benoit Dubé lors d’une conférence de presse mercredi pour faire le bilan de l’opération.

PHOTO PIERRE-PAUL POULIN

Partout au Québec

Au Québec, 15 fabricants étaient ciblés à Montréal, Berthierville, New Carlisle, Pont-Rouge, Repentigny, Saint-Jean-de-Matha, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Gatineau, Saint-Calixte, Québec et Saint-Alexandre-d’Iberville.

Une résidence unifamiliale située dans un secteur paisible de Sainte-Angèle-de-Monnoir, en Montérégie, ainsi qu’un immeuble résidentiel au pied du mont Royal, à Montréal, ont d’ailleurs été perquisitionnés, a pu constater l’Agence QMI.

PHOTO PIERRE-PAUL POULIN

Comme point de départ de cette enquête d’envergure, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s’est intéressée en avril 2021 à l’importation par le fournisseur montréalais « de rails » spécifiquement faits pour des armes imprimées en 3D.

Les pièces importées provenaient d’un exportateur des États-Unis connus des autorités, a expliqué Adriano Giannini, directeur par intérim à l’ASFC.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

« C’est une des plus grandes opérations que j’ai vues dans ma carrière visant les armes à feu », a lancé l’inspecteur-chef Benoit Dubé, en précisant que chaque arme saisie devra être analysée.

Ce type d’armes, aussi appelées ghost guns (armes fantômes), gagnent en popularité auprès des criminels puisqu’elles sont moins coûteuses, ne portent aucun numéro de série et sont donc intraçables.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Bilan de l’opération « Reproduction » :

64 perquisitions et 45 arrestations

Les perquisitions auront permis de saisir :

440 armes à feu, dont :

62 armes de poing;

71 armes de poing imprimés en 3D;

2 armes longues imprimés en 3D;

1 pistolet mitrailleur;

52 imprimantes 3D;

32 chargeurs imprimés en 3D;

87 silencieux, dont 63 imprimés en 3D;

176 carcasses armes à feu imprimés en 3D.