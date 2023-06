Une pêche aux poissons rapide et fructueuse pour les Blue Jays en Floride

Chaque victoire est importante pour les Blue Jays de Toronto, qui ont le malheur d’évoluer au sein de la puissante section Est de la Ligue américaine de baseball, et ils ont aidé leur cause en disposant des Marlins de Miami au compte de 6 à 3, mercredi après-midi.

Une poussée de cinq points en deuxième manche a rapidement réglé le cas des favoris de la foule. Cavan Biggio a produit le premier point des siens à l’aide d’un double et a croisé le marbre sur le simple de Kevin Kiermaier. Puis, George Springer a fait compter deux coureurs grâce à un coup sûrs au champ gauche. Whit Merrifield a complété le tout avec un autre simple. Par ailleurs, Matt Chapman a claqué un circuit en solo au huitième tour au bâton.

Si Vladimir Guerrero fils a connu une journée difficile en étant tenu en échec quatre fois en autant de présences, ce fut différent pour le lanceur Kevin Gausman (7-3), qui a concédé trois points en six manches, tout en éventant six rivaux sur des prises. Jordan Romano a signé son 22e sauvetage de la campagne.

La troupe du gérant John Schneider a quitté le sud de la Floride avec deux gains en trois sorties, mais en dépit d’un bon séjour chez les Marlins, ils occupent le quatrième rang de leur division avec un retard de 10 matchs sur les meneurs, les Rays de Tampa Bay. Pour leur part, les Orioles de Baltimore et les Yankees de New York sont respectivement deuxièmes et troisièmes. Preuve de la férocité du groupe, les Red Sox de Boston se trouvaient dans la cave en dépit d’une fiche de 39-35 et de six triomphes d’affilée avant de se mesurer aux Twins du Minnesota.

Les Jays auront l’opportunité de grimper les échelons en fin de semaine, car ils accueilleront les misérables Athletics d’Oakland dès vendredi. Ceux-ci ont gagné seulement 19 fois et subi 56 revers cette saison.