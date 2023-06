Uruguay: la dernière lettre d'un passager du Titanic en vente aux enchères

La lettre manuscrite de l'un des rares sud-américains présents à bord du Titanic, écrite quelques jours avant son naufrage le 15 avril 1912, sera vendue aux enchères à Montevideo, a annoncé mardi la maison organisatrice Zorrilla Subastas.

La missive de l'Uruguayen Ramon Artagaveytia Gomez (1840-1912) à son frère Adolfo, datée du 11 avril 1912, a été envoyée depuis Queenstown, en Irlande, lors de la dernière escale du paquebot avant d'engager la traversée de l'Atlantique Nord. Elle sera mise en vente à un prix de départ de 12 000 dollars (quelque 11 000 euros).

« Tout ce que j'en dis est un euphémisme », écrit l'agro-industriel de 71 ans, passager de première classe, en décrivant le luxueux navire. « Tout est neuf et riche », ajoute-t-il, s'émerveillant de la qualité du service à bord.

Le Titanic, qui devait rallier Southampton, en Angleterre, à New York, aux États-Unis, pour son voyage inaugural, a fait naufrage après avoir percuté un iceberg, provoquant la mort de près de 1 500 passagers et membres d'équipage sur les 2 224 à bord, l'une des plus grandes catastrophes maritimes du XXe siècle. L'épave a été retrouvée en 1985 à 650 kilomètres des côtes canadiennes dans les eaux internationales de l'océan Atlantique.

Elle fascine aujourd'hui encore. C'est pour l'admirer par 4.000 mètres de fond qu'un Américain, un Français, un Britannique et deux Pakistano-Britanniques ont plongé dimanche à bord d'un submersible qui restait mercredi introuvable et pour lequel d'importants moyens de recherche ont été déployés.

La missive, de deux feuillets de trois pages manuscrites, propriété des descendants d'Adolfo Artagaveytia Gomez, est écrite sur du papier à en-tête de la compagnie maritime britannique White Star Line, propriétaire du Titanic.

Elle est accompagnée d'une carte postale sur laquelle on voit un homme élégant avec une canne et un chapeau, datée d'Evian et avec l'inscription : « Une missive et un souvenir affectueux à mon frère Adolfo. Ramon ».

La valeur du lot est estimée entre 15 000 et 25 000 dollars (quelque 13 700 et 22 900 euros), a indiqué à l'AFP Guillermo Gonzalez, chargé du catalogue de cette vente qui comprend quelques 800 lots et se tiendra à Montevideo le 30 juin.

Une vingtaine de pièces (jumelles et veste marine notamment) provenant du cuirassé allemand Admiral Graf Spee, sabordé par son capitaine le 17 décembre 1939 après la bataille du Rio de la Plata qui opposa embarcations de guerre de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne nazie au large des côtes uruguayennes, seront notamment mises en vente.