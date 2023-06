Yvon Deschamps doit (presque) sa carrière à l’assurance-chômage

Diffusé cette semaine sur les ondes de Télé-Québec, et disponible en ligne, le nouveau documentaire Deschamps raconte Yvon nous plonge dans les années 1960, au moment de la naissance du mythique spectacle L’Osstidcho. De son enfance à Saint-Henri, jusqu’à sa recherche d’un emploi et sa découverte du théâtre, Yvon Deschamps retourne plus de 60 ans dans le passé pour raconter ses débuts sur scène. Voici cinq choses que nous avons apprises en regardant le film.

• À lire aussi: «L’Osstidcho»: un spectacle révolutionnaire raconté à Télé-Québec

Sa famille avait peu de moyens

Ayant grandi dans le quartier ouvrier de Saint-Henri, Yvon Deschamps avait un père qui travaillait comme dessinateur industriel. «Il dessinait des brevets d’invention», raconte Yvon dans une vieille entrevue d’archives. «C’était bien fantastique parce que ça nous a aidés à développer notre sens de l’observation et notre imagination.»

À l’époque, les familles étaient très nombreuses, allant parfois jusqu’à 20 enfants. Chez les Deschamps, ils n’étaient pourtant que trois enfants, raconte Yvon. Même si sa famille avait peu de moyens, Yvon n’a jamais senti d’insécurité. «Quand on mangeait des toasts trois semaines de temps, on se disait que c’était parce que notre mère ne voulait pas faire la cuisine. On ne se serait jamais douté que c’était parce qu’il y avait juste ça.»

Sans l’assurance-chômage, il aurait peut-être eu une carrière très différente

Après sa 11e année à l’école, Yvon Deschamps a commencé à avoir de mauvaises fréquentations à Saint-Henri. Ses parents ont alors décidé de déménager la famille dans le quartier Rosemont. À l’époque, le jeune Yvon rêvait d’être busboy dans les clubs. «Parce qu’ils gagnaient bien de l’argent. Ils se faisaient 75 ou 80$ par semaine.» Après un an sans emploi, Yvon est allé à l’assurance-chômage où on lui a trouvé un travail comme messager à la discothèque de Radio-Canada.

C’est là qu’il a commencé à côtoyer des comédiens. Un jour, un collègue de la discothèque l’a invité à aller voir une pièce de théâtre. Ça a été une révélation. «À l’entracte, j’ai décidé que je serais comédien [dans la vie].» Il a ensuite suivi des cours de jeu durant cinq ans. «Je n’ai jamais lâché et je ne me suis jamais posé de question sur mon avenir depuis ce jour-là. Je savais que c’était ça. Quand je suis allé à l’assurance-chômage, s’ils m’avaient trouvé un job comme busboy dans un club, je ne sais pas ce que j’aurais fait! [rires]»

Il a fait faillite à cause de l’Expo 67

Déjà homme d’affaires dans les années 1960, Yvon Deschamps possédait alors quelques restaurants, de même que la boîte à chansons La boîte à Clémence, avec Clémence DesRochers. En 1968, il a toutefois dû faire faillite «comme 400 autres restaurateurs», raconte-t-il.

La raison? L’Expo 67 avait monopolisé toutes les activités, et les revenus, l’année précédente. «L’exposition universelle nous a tués. Pendant six mois, tout le monde a dépensé son argent là. Tous les touristes sont venus pendant ce temps-là. Et au 1er novembre 1967, il n’y avait plus de client nulle part! C’était vide partout. J’ai duré jusqu’à février 1968. Après, j’étais complètement à la rue.»

En allant au Théâtre de Quat’sous, dont il était l’un des fondateurs, Yvon s’est fait dire par le copropriétaire, Paul Buissonneau, qu’il pouvait vendre des billets et nettoyer le théâtre pour 50$ par semaine. Paul lui a ensuite demandé de monter une «revue». C’est ainsi qu’est né L’Osstidcho.

La mort de Martin Luther King l’a profondément touché

Le décès de Martin Luther King, en avril 1968, allait avoir des répercussions jusqu’au Québec. «Ç’a été un choc, raconte Yvon. Pour nous, ça faisait justement partie de l’idée... Qu’on tue quelqu’un parce qu’il veut faire avancer les choses et obtenir des droits pour la communauté noire, ça nous touchait profondément, comme si ç’avait été notre frère ou notre voisin. On était très près de ces idées-là, de changer le monde, d’obtenir des droits. On n’aurait pas pu passer à côté [d’en parler dans le spectacle]. On a eu la chance de faire le spectacle au mois de mai. C’était tellement d’actualité.»

Le monologue Les unions, qu’ossa donne? lui a été inspiré par son grand-père

Yvon Deschamps a écrit Les unions, qu’ossa donne? en pensant aux luttes syndicales des années 1950 et 1960. Dans le documentaire, il raconte avoir aussi été inspiré par la vie qu’a connue son grand-père.

Ce dernier a commencé à travailler à la raffinerie Redpath Sugar à l’âge de 12 ans. «Il travaillait 12 heures par jour, 6 jours par semaine, 52 semaines par année. C’étaient les années 1930 et les ouvriers n’avaient pas le droit de vacances encore.»

À 65 ans, il a pris sa retraite. Et il s’est rendu compte qu’il n’avait pas d’argent pour continuer de payer le loyer, car il n’avait jamais pu en mettre de côté. «Dans ces années de misère là, mes grands-parents ont été obligés de casser maison. Ils n’étaient pas capables de se subvenir. Ils ont dû aller vivre chez un de leurs enfants, un à la fois. [...] Ma mère me racontait que mon grand-père pleurait tout le temps. Il ne comprenait pas. Il disait qu’il avait tellement travaillé. Comment ça se fait qu’il était un poids pour ses enfants? Il a pleuré jusqu’à en mourir. En un an et demi, il était mort.»

Le documentaire Deschamps raconte Yvon est disponible au telequebec.tv/documentaire/deschamps-raconte-yvon.