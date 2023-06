DESNOYERS, Robert



C'est avec chagrin que la famille de Robert Desnoyers vous annonce son décès qui a eu lieu à Joliette le 12 juin. Quitté ce monde à 69 ans c'est bien jeune, mais tous ceux qui le connaissent savent que Robert l'a vécu pleinement.Fils de feu Rosaire Desnoyers et de feu Pauline Perreault, Robert laisse dans le deuil son épouse Suzanne, ses filles et conjoints: Marion et Sébastien, Laurie et Mehdi, ainsi que ses trois petites-filles Charlie, Romy et Olivia, sa soeur Joan et son conjoint Bicho, ses frères Jean et Martin, son beau-frère Robert (Claudine), sans oublier les autres parents et amis.Une cérémonie funéraire aura lieu à l'église de Berthierville le lundi 26 juin à midi. Sa famille sera sur place dès 11h pour vous accueillir.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.