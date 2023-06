SABOURIN, Roger



À Kirkland, le 19 juin 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Roger Sabourin.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Robin), Daniel et Manon, ses petits-enfants Antoine, Maxime et Karine, ses frères Édouard, Émile, Réal et Claude, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 24 juin 2023 de 10h à 12h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura ensuite lieu à 12h30 dans ce même salon.La famille tient à remercier le personnel du centre de soins palliatifs Teresa-Dellar pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de votre choix serait apprécié en la mémoire de Roger Sabourin.