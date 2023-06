À propos des droits des grands-parents

Notre fils a eu deux enfants avec sa première conjointe. Une personne spéciale, mais que nous avons toujours appréciée, son père et moi. Leur séparation fut acrimonieuse, mais en aucun temps elle ne nous a empêchés de voir les enfants qui venaient nous visiter régulièrement, vu qu’on les avait gardés quand ils étaient bébés.

C’est quand une deuxième conjointe est apparue dans le portrait que les choses ont changé. Selon notre fils, il semblerait que son ex n’acceptait pas sa présence dans la vie des enfants, ce qui l’a incitée à nous mettre des bâtons dans les roues, supposément parce que nous acceptions de la fréquenter.

On a vainement tenté de la contacter pour discuter avec elle d’un programme de visite des enfants à raison d’une fois par mois, mais elle a refusé sans même donner d’explication. Désormais, elle ne répond même plus à nos appels. Mon fils, qui est resté peureux avec elle parce qu’il ne veut rien perdre de ses droits concernant les enfants, ne veut pas intervenir en notre faveur.

Il a peur de son ex-femme, et il s’en est malheureusement trouvé une seconde dont il semble avoir aussi peur que de la première. Et nous, au milieu de tout ça, on est pris dans une situation dans laquelle on ne sait pas quoi faire. J’espère qu’il ne se mettra pas à faire des enfants avec elle en plus.

Je ne sais pas si les jeunes d’aujourd’hui réalisent à quel point c’est difficile pour leurs proches de les suivre dans leurs envies de changement, mais surtout dans leur désir d’avoir une vie qui répond parfaitement à leurs aspirations, sans qu’ils aient à faire de sacrifices. Si mon fils s’était forcé un peu plus, il serait encore aujourd’hui avec sa première femme puisque la deuxième est sa copie conforme. Mais qu’est-ce qu’on fait, nous, les grands-parents là-dedans ?

Peut-être âgée, mais encore combative

Vous avez légalement le droit de voir vos petits-enfants. Par contre si la mère refuse que ce soit possible, il vous faudra déposer une requête de droit d’accès par un avocat. Mais, avant de vous rendre à cette extrémité, ne serait-il pas préférable de parler à votre fils pour le conscientiser sur le fait que plus son attitude avec son ex-femme manque en détermination et en volonté de faire respecter ses droits, plus c’est vous, les grands-parents, qui en êtes affectés ?