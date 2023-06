Pierre Lacroix au Temple de la renommée: la veuve de l'ancien DG fond en larmes

Pierre Lacroix sera intronisé au Temple de la renommée du hockey et la nouvelle a grandement touché sa veuve, Colombe.

Sa réaction est extrêmement touchante quand elle reçoit le coup de téléphone de Lanny McDonald et Mike Gartner qui vont lui apprendre la nouvelle, mercredi.

McDonald prend d’abord la parole pour mettre la table. Puis Gartner lui succède et on sent Mme Lacroix haleter au bout du fil alors qu’elle attend la nouvelle.

Quand l’ancien joueur des Capitals lui confirme que son défunt mari sera intronisé à titre de bâtisseur, elle fond en larmes.

Sans mots

Celle qui est surnommée Coco a du mal à trouver ses mots et on la comprend puisque son mari est décédé il y a moins de trois ans, le 13 décembre 2020.

«Vous ne savez pas tout ce que ça signifie», parvient-elle à dire.

«C’est un rêve qui se réalise», dit-elle ensuite à Lanny McDonald.

«Il voulait tellement que ce moment se produise. [...] Je suis sûr que de là-haut, il est très heureux», ajoute ensuite Mme Lacroix.

Pendant ce temps, Gartner et McDonald ont du mal à contenir les émotions et le second en profite pour vanter les mérites de Pierre Lacroix.

«Il a été lié à tellement de grands talents du hockey. Il a fait une différence dans la vie de tant de jeunes joueurs, mais aussi dans la vie des gens avec qui il travaillait tous les jours.»

Voyez sa réaction.