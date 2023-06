C’est à notre tour! Célébrer la Saint-Jean avec ces 5 vins du Québec

La production locale ne s’est jamais portée aussi bien qu’aujourd’hui. En matière de viticulture, le Québec a fait des pas de géant.

Pas seulement à cause (ou grâce aux) des changements climatiques. Que nenni ! Ces derniers exercent évidemment une influence relativement positive sur la vigne de chez nous – quoique les épisodes de grêle, de gel et de pluie abondante sont aussi plus fréquents, entraînant dans leur sillage des conséquences fâcheuses pour les vignerons. C’est surtout grâce au savoir-faire de ces derniers, ces gens de la terre, que l’on peut goûter aujourd’hui à un éventail impressionnant de vins aux identités affirmées. Certes, il y a encore à faire – il y a toujours à faire quand on est vigneron –, mais on peut être fiers de cette spectaculaire progression. Comme le souligne Sébastien Daoust, vigneron au domaine Les Bacchantes, dans le dernier numéro hors-série du magazine Caribou dédié aux vins du Québec (que je vous encourage fortement à acheter), les vins d’ici ne pèsent que pour 1 % de la consommation des Québécoises et des Québécois. Autrement dit, c’est à nous, consommateurs et amateurs, de faire notre part pour les encourager. En voici cinq qui sont actuellement offerts et largement distribués en SAQ pour souligner la Fête nationale du Québec.

Buvez moins. Buvez mieux.

Les Bacchantes, R1 2021, IGP Québec

Canada 12,5 % | ★★★ | $1/2 | 17,15 $

Code SAQ : 14455436

L’un des domaines ayant connu la plus spectaculaire progression qualitative. En 2017, après la disparition de son père, avec qui il avait fondé ce domaine à Hemmingford, Sébastien Daoust a su s’entourer d’une équipe à la fois solide et passionnée. La pétillante Geneviève Thisdel à la vigne (elle a fait notamment ses classes dans le Beaujolais) et le Languedocien Thomas Lahoz au chai nous livrent des vins d’une grande précision avec des identités marquées. En témoigne ce 100 % marquette aux inspirations beaujolaises. Léger, friand et guilleret, son charme opère avec ses saveurs de fraise des bois et de camerise.

Le Mas des Patriotes, Le Sieur Rivard Sélection 2021, IGP Québec

Canada 13 % - Bio | ★★★ | $$$ | 21,85 $

Code SAQ : 12501419

Avec sa jolie ferme, ce petit domaine d’un peu plus de 5 hectares créé en 2000 à St-Jean-sur-Richelieu continue de tirer son épingle du jeu. Si vous aimez les vins charnus et plus corsés, vous allez adorer cet assemblage de baco noir, frontenac, lucie kuhlmann et sabrevois. Généreux avec une bonne densité de fruité et des tanins arrondis, il conserve une acidité typiquement « nordique » qui contribue à sa buvabilité. Notes de mûre et de tabac. Original et bio en plus.

La Cantina, Pinot Noir 2021 Vallée d’Oka, IGP Québec

Canada 12 % | ★★★1/2 | $$1/2 | 25,95 $

Code SAQ : 13952941

Qui aurait pu penser qu’on puisse un jour produire du pinot noir de cette qualité au Québec ? Certainement pas moi ! Et pourtant, Daniel Lalande, qui est aussi propriétaire du Vignoble Rivière du Chêne à Saint-Eustache (lequel fête cette année ses 25 ans d’existence), a su être visionnaire et planter dans le coin d’Oka le délicat pinot noir. Issu d’un millésime frais et compliqué, le vin se révèle bien parfumé avec des tonalités de groseille et de cerise. C’est souple, aérien avec une acidité vive qui apporte une impression croquante. Franchement très bon.

Domaine St-Jacques, Classique 2022, IGP Québec

Canada 12 % - Bio | ★★★ | $1/2 | 19,75 $

Code SAQ : 14732181

Fondé en 2005 par le couple Nicole Du Temple et Yvan Quirion, on doit beaucoup à ce dernier (qui a été président du Conseil des vins du Québec) pour l’avancement de la reconnaissance de la production des vins d’ici qui se traduit aujourd’hui par la certification « Indication géographique protégée » ou « IGP » Québec. C’est aussi l’un des rares producteurs en agriculture biologique, une tâche colossale étant donné le climat souvent compliqué au Québec. Le blanc classique n’a jamais été aussi bon : bien parfumé, net et croquant. Une bonne façon de s’initier aux vins d’ici à bon prix. Bravo !

Coteau Rougemont, La Côte Chardonnay 2020, IGP Québec

Canada 13 % | ★★★1/2 | $$1/2 | 27,25 $

Code SAQ : 13612532

La famille Robert est l’une des pionnières dans la production viticole au Québec. Les vins sont tous bien nés avec des profils classiques qui plairont au plus grand nombre. Issu d’un coteau exposé plein sud avec des sols de galets et de schiste, ce chardonnay « haut de gamme » subit un passage en barrique de chêne. Il en ressort un vin assez riche aux accents beurrés, mais qui conserve une franche acidité. L’apport boisé et bien équilibré avec des touches de fruits exotiques et de vanille qui laissent place à une impression de cailloux frottés. Un bel exercice de style qui conserve une incontestable buvabilité.

