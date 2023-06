Cet ancien des Leafs ne détesterait pas revenir à Toronto

L’attaquant James van Riemsdyk se retrouvera sans contrat le 1er juillet prochain et si les Maple Leafs de Toronto, son ancienne équipe, venaient cogner à sa porte, il ne dirait sans doute pas non.

Le deuxième séjour de l’Américain de 34 ans à Philadelphie tire à sa fin. Son pacte de cinq ans lui rapportant annuellement 7 millions $ est chose du passé et il semble que les Flyers n’aient pas l’intention de poursuivre l’aventure avec lui.

À la plus récente date limite des transactions, un échange avec les Red Wings de Detroit avait été presque conclu, mais avait échoué à la dernière minute.

Invité au balado «Leafs Morning Take», van Riemsdyk est revenu sur ses six saisons dans la Ville Reine. Il a pris beaucoup de plaisir à jouer avec Phil Kessel, mais aussi d’assister aux premiers pas dans la Ligue nationale d’Auston Matthews.

«Nous verrons ce qui se passera dans quelques semaines, mais mon expérience d’avoir joué à Toronto est quelque chose que je chérirai à jamais, dont je me souviens avec beaucoup d’affection et que j’ai vraiment apprécié», a raconté «JVR».

La coupe à Toronto?

L’ailier gauche espère trouver une équipe qui voudra travailler avec lui et des entraîneurs qui sauront tirer profit de ses qualités. À son âge, van Riemsdyk espère aussi mettre la main sur une première coupe Stanley.

Le futur semble prometteur à Toronto, mais les derniers parcours éliminatoires ont été frustrants.

«J’ai encore plusieurs bons amis qui sont toujours là-bas, a-t-il dit en parlant de Toronto. Je ne peux pas m’empêcher de les suivre et voir comment ils vont et comment l’équipe va. La marge d’erreur, surtout en séries, est tellement petite. Tu dois d’abord te donner une chance d’y être et ensuite, les rebonds vont parfois de ton côté et parfois non. Ultimement, en regardant de loin, je pense qu’ils étaient dans le coup pour plusieurs de ces séries.»

Van Riemsdyk a amassé 29 points en 61 matchs en 2022-2023. Le deuxième choix au total du repêchage de 2007 a 591 points en 940 affrontements en carrière à sa fiche.