Compagnies aériennes: l'environnement maintenant en «option»?

Suffit-il d'ajouter une option à son billet d'avion pour voler de façon durable? Cette pratique qu'ont généralisée les compagnies est « trompeuse » selon des associations européennes, qui ont porté plainte auprès de la Commission européenne.

• À lire aussi: Acheter ses billets d’avion à la dernière minute, une bonne idée?

• À lire aussi: Une grand-mère arrêtée pour avoir abandonné sa petite-fille dans un aéroport américain

23 associations de 19 pays ont annoncé jeudi qu'elles déposaient une plainte contre 17 compagnies aériennes qu'elles accusent de « greenwashing » (eco-blanchiment) et « pratiques commerciales trompeuses ».

Les associations, membres du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), reprochent aux compagnies de « sous-entendre que le transport aérien peut être durable, écoresponsable et vert », expliquent dans un communiqué commun la CLCV et l'UFC-Que Choisir, qui font partie des requérants.

« Aucune des stratégies déployées par le secteur de l'aviation n'est actuellement en mesure de limiter les émissions de gaz à effet de serre », indiquent-elles. Elles estiment « essentiel de mettre fin à ces allégations, car si le trafic aérien poursuit son expansion, les émissions continueront d'augmenter dans les années à venir ».

La Commission a confirmé avoir reçu la plainte, un porte-parole rappelant que « de manière générale, la lutte contre le greenwashing et les allégations environnementales trompeuses sont une priorité de la Commission ».

Le secteur aérien a transporté 4,5 milliards de passagers en 2019, produisant 2,4% des émissions mondiales de CO2, selon l'International Council on Clean Transportation (ICCT). Il devrait retrouver son niveau d'avant-pandémie dès cette année et doubler à l'horizon 2050.

Supplément CO2

C'est le « supplément significatif » que proposent de payer les compagnies qui est dans dans le viseur des associations.

Cette somme est censée d'une part compenser les émissions de CO2 d'un vol, par exemple en plantant des arbres - un mécanisme aux « avantages climatiques très critiqués, alors que les dommages causés par les émissions de CO2 des trajets aériens sont indiscutables » - et d'autre part contribuer au développement des carburants d'aviation durables (SAF), qui « ne représenteront au mieux qu'une part mineure dans les réservoirs des avions », selon les associations.

Les compagnies visées sont Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Volotea, Vueling et Wizz Air.

Contactée jeudi, Air France–KLM indique « porter une attention renforcée à la rigueur de ses messages » et rappelle avoir été, en 2022, « le premier acheteur de carburant durable au monde ».

Air France dit ne pas proposer de « système de compensation des émissions de CO2 en dehors des mécanismes réglementaires obligatoires » mais plutôt une « option Environnement » proposée aux clients.

« Les sommes collectées » permettent aux clients de « contribuer au développement de filières de production de carburant d'aviation durable », selon un porte-parole.

La principale organisation de compagnies aériennes européennes, Airlines for Europe (A4E), a répondu jeudi que les compagnies reconnaissaient « l'importance d'une communication transparente sur les questions de durabilité ».

Les mécanismes de compensation « jouent un rôle actuellement », mais leur importance diminuera à mesure que les avions deviennent plus légers, moins gourmands, et que les investissements se multiplient dans les SAF, selon Airlines for Europe, qui affiche un objectif zéro émission de CO2 pour 2050.

« Transparence »

« Il est inadmissible que les compagnies aériennes puissent se targuer d'œuvrer pour le climat », affirme Marie-Amandine Stévenin, présidente d’UFC-Que Choisir.

Les associations espèrent une décision commune pour interdire "toute allégation visant à faire croire aux consommateurs que prendre l’avion est une pratique respectueuse de l'environnement".

Voici les réponses d'autres compagnies interrogées par l'AFP:

Lufthansa: le premier groupe aérien européen a expliqué « miser sur un dialogue continu » avec ses clients. Il indique sur son site « Compensaid » avoir recueilli 4,5 millions d'euros de contributions, principalement dédiées à l'achat de SAF.

Finnair: une porte-parole a indiqué que la compagnie allait étudier la plainte des associations. « Il s’agit d’un domaine qui évolue en permanence et qui est très complexe », a souligné la porte-parole de la compagnie finlandaise.

SAS s'est dit surprise par cette critique, se disant très engagé dans cette transformation et attentive à ne pas induire en erreur dans son marketing. « Des directives communes seraient appréciées », a indiqué un porte-parole de la compagnie scandinave.

Très peu de clients individuels, de l'ordre de 1%, paient pour compenser leur vol, s'accordent à dire les transporteurs.

« Les consommateurs sont de toute évidence soupçonneux et pas certains de ce qu'ils achètent réellement », indiquait à l'AFP début juin Geoffrey Weston, consultant aérien chez Bain & Company.