Courtisé par Nick Saban et l'Université de l'Alabama, un joueur du CNDF séduit la royauté du football

Certains diraient qu’un petit gars de chez nous est parvenu à attirer l’attention du plus grand entraîneur de l’histoire du football universitaire américain, Nick Saban, à l’Université de l’Alabama. «Petit gars» serait toutefois une bien drôle d’expression pour décrire l’ailier défensif du Campus Notre-Dame-de-Foy Steve Bolo Mboumoua, un monstre athlétique de 6 pi, 4 po et 260 lb.

Mboumoua a disputé une seule saison collégiale après avoir été une véritable trouvaille, issue du petit programme des Béliers de la Polyvalente Montignac, à Lac-Mégantic.

Nick Saban, quant à lui, a moins besoin de présentation. Avec 50 ans d’expérience comme entraîneur et sept championnats nationaux à son actif, il est le seul dans la NCAA à avoir mené deux programmes aux grands honneurs. Disons qu’il a vu neiger.

Une rare rencontre

Pourtant, celui qui est considéré comme la royauté du football universitaire américain s’est dit prêt à recruter le Québécois.

En compagnie d’entraîneurs du Notre-Dame du CNDF, Mboumoua est d’abord allé au sud de la frontière pour des Mega Camps devant 30 universités, à Detroit et à Atlanta.

La troupe a pris ensuite la direction du sud pour d’autres camps sur des campus de la prestigieuse conférence SEC, soit Tennessee, Auburn, Mississippi State et Alabama.

Saban et son personnel ont été en mesure d’observer 400 joueurs et du lot, seulement trois ont reçu une invitation pour rencontrer l’empereur dans son bureau.

«J’ai trouvé ça enrichissant. C’est sûr que c’est impressionnant quand tu arrives du Canada et que tu rentres dans son bureau. C’est un autre monde que juste le voir à la télé. Quand il commence à te parler et qu’il te dit: on a été impressionnés par ce qu’on a vu, on veut que tu joues pour nous... C’est sûr que ça change toute la game», a résumé l’athlète prometteur, lors d’une rencontre organisée par le Notre-Dame.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK / MARC-ANDRÉ DION

Plusieurs offres

Impossible d’en douter, Mboumoua ne fait que commencer à faire parler de lui. S’il n’a pas encore reçu une offre officielle de Saban, il détient déjà neuf offres de bourses d’études, soit à Boston College, Penn State, Minnesota, Arizona State, South Florida, Memphis, Liberty, East Carolina et Mississippi State. Il a aussi rendu visite aux Wolverines du Michigan.

Pas trop mal pour un joueur qui, il y a à peine quelques années, jouait au football à huit et qui évoluait aussi comme porteur de ballon.

«Je réalise la chance que j’ai, c’est un privilège. Je me dis que rien n’arrive pour rien. Si j’en suis là, c’est parce que j’ai écouté les conseils et utilisé les outils que mes coachs m’ont donnés. J’ai mis ça en application, j’ai fait ce que j’avais à faire au gymnase et j’ai laissé Dieu s’occuper du reste», a-t-il affirmé.

Athlète d’exception

PHOTO ROCH LAMBERT / CNDF

Pour le CNDF, l’occasion était belle de contrer l’offensive des prep schools américains, qui recrutent de plus en plus le talent québécois.

«On veut montrer que la meilleure ligue pour le développement de nos jeunes, c’est notre réseau collégial. C’est une belle réponse à l’exode qu’on voit en ce moment», a fait valoir le directeur au développement institutionnel du CNDF, Pascal Masson, dont le programme s’est adjoint les services de Jean Guillaume, un consultant qui regorge de contacts.

En plus de son immense talent, Mboumoua impressionne par sa stature.

«Quand tu débarques quelque part avec Steve, ce n’est pas bon pour les autres. Moi, personne ne m’a dit que j’avais une belle shape! Il est tellement hors norme», a lancé en riant l’entraîneur-chef, Marc-André Dion.

La suite

Pour le moment, Steve Bolo Mboumoua ne sent pas l’urgence de se commettre et laissera visiblement monter les enchères. Il pourrait s’engager verbalement à l’endroit d’une université, mais ce n’est que le 1er février prochain que le mariage deviendra officiel.

«Tu peux regarder ça et dire tout de suite que tu vas aller à Alabama, mais est-ce que c’est la meilleure situation? Quand tu as des offres comme lui, ce n’est pas forcément le cas. Il faut garder toutes les portes ouvertes», a mentionné Dion.

Deux autres joueurs font tourner les têtes

PHOTO ROCH LAMBERT / CNDF

Il n’y a pas qu’un seul joueur du CNDF qui attire l’attention aux États-Unis par les temps qui courent. Le joueur de ligne offensive Hackman Pierre et son coéquipier sur la ligne défensive Thomas Gosselin sont aussi sur les radars.

Gosselin a d’ailleurs effectué lui aussi le pèlerinage aux États-Unis avec la délégation du CNDF. Avec sa charpente de 6 pi, 3 po et 305 livres, celui qui peut se comparer aux meilleurs espoirs américains sur le plan de la force brute, avec 32 répétitions de 225 lb au développé-couché (bench press), se trouvait d’ailleurs à Boston College au moment de la rencontre de presse du CNDF.

«Il a été dominant et il a eu beaucoup d’attention. La partie désolante de ça, c’est qu’il n’a pas eu d’offre encore, mais beaucoup de monde parle de lui et l’évalue. Dans un processus comme ça, tu as Steve qui vit le rêve et Thomas qui vit la déception. C’est ambivalent comme sentiment, mais ce n’est jamais arrivé, de l’intérêt comme Steve reçoit, donc on se range derrière lui», a expliqué l’entraîneur-chef, Marc-André Dion.

Un statut difficile

De son côté, Hackman Pierre, du haut de ses 6 pi, 6 po et 325 lb, vit un processus complexe pour des raisons différentes. Sa famille et lui ont quitté Haïti après un séisme et se sont installés dans la région de New York, de 2014 à 2017.

Ils ont ensuite choisi de venir s’établir au Québec, mais Pierre vit toujours avec le statut de réfugié, ce qui l’a empêché de suivre ses comparses dans les camps aux États-Unis.

En revanche, les recruteurs des programmes de Boston College et de Syracuse se sont déplacés à Saint-Augustin en mai pour épier les joueurs du Notre-Dame, et Pierre a décroché sur-le-champ une offre de Boston College.

«Dans mon cas, il faudra être patient. Je vais m’améliorer et les universités vont voir des choses que je fais de plus. Ça va m’aider à avoir des offres. Je suis très content parce que je ne précipite rien», a commenté le jeune homme.

Stephane Cadorette

Dans les mois à venir, d’autres programmes pourraient se déplacer au Stade Leclerc. L’équipe enverra aussi des vidéos de situations à un contre un entre Pierre et Steve Bolo Mboumoua, question de démontrer le talent du bloqueur contre un athlète d’élite.

«Ce n’est pas dit qu’il n’y aura pas d’autres suites. Steve attire beaucoup d’attention, donc des universités vont vouloir venir le voir, ce qui va générer des opportunités pour Hackman aussi», prévoit Dion.