Des Américains plus riches que 100 pays pauvres

Les 10 Américains les plus riches vaudraient plus que les 106 pays les plus pauvres combinés.

L’écart entre les plus pauvres et les plus riches ne cesse de se creuser, et cet écart est amplifié par le fait que la valeur monétaire des personnes les plus riches dépasse celle économique des 100 pays les plus pauvres.

Les données récoltées par Finbold ont indiqué que, en juin 2023, les 10 personnes les plus riches aux États-Unis valaient 1.005 trillions $ US, soit 1.323 trillions $ CA.

Ce montant a dépassé le produit national brut (PNB) des 106 pays les plus pauvres réunis, puisqu’il atteint seulement 998,2 billions $ US, soit 7,6 billions $ US de moins.

En première position, on retrouve Elon Musk, le président-directeur général de Tesla, suivi de près par Jeff Bezos, à l’origine d’Amazon, puis Larry Ellison, cofondateur d’Oracle. Warren Buffett et Bill Gates arrivent ensuite.

«Bien que l'accumulation de richesses ne soit pas intrinsèquement négative, l’écart entre les plus riches et les plus pauvres est symptomatique de problèmes structurels plus larges au sein des sociétés et de l'économie mondiale. Le manque de mobilité économique et l'accès limité à l'éducation, aux soins de santé et aux nécessités de base pour les nations appauvries, exacerbent davantage ce déséquilibre», peut-on lire dans le communiqué publié jeudi.