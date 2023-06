Des campings se résignent à abandonner les feux de la Saint-Jean

Les propriétaires de camping se résignent à une fin de semaine de la Saint-Jean moins festive qu’à l’habitude en raison des restrictions dues aux feux de forêts qui font rage dans la province.

« Ça me rend triste, même si je comprends. C’est certain qu’il va y avoir des voyageurs qui vont être déçus parce quand ils ont réservé, ils ont réservé pour notre feu d’artifice », explique la copropriétaire du Camping Val-des-Bois, Line Sarrazin.

Pour une des premières fois en 21 ans, le camping a annulé la venue de l’artificier en prévision de la Fête nationale du Québec en raison de l’interdiction des feux à ciel ouvert qui couvre tout le territoire au nord du fleuve Saint-Laurent.

Mme Sarrazin est prête à faire ce sacrifice pour éviter que les brasiers reprennent de la vigueur en Abitibi.

En tant qu’ancienne pompière, elle comprend très bien le risque que peuvent poser les feux de camp et les campeurs aussi.

« Le camping sans feu de camp, c’est triste, mais coudonc! Mais les gens sont innovateurs, ils se sont acheté des feux de propane», dit-elle.

Des campeurs compréhensifs

Même dans les campings où les feux sont permis, on se montre prudent.

Au camping Au Jardin de mon père, près de Saguenay, le grand feu de la Saint-Jean n’aura pas lieu.

« C’est un peu décevant, surtout pour le comité des loisirs qui a tout organisé, mais les campeurs sont compréhensifs, ils sont même surpris que les plus petits feux soient tolérés. Certains viennent me voir pour me dire qu’ils n’en feront pas pantoute », souligne la directrice, Roxanne Fortin.

Dans les campings plus près des feux de forêt en activité, les propriétaires comptent sur les « saisonniers » pour compenser les pertes de revenus.

« C’est sûr que ce n’est pas un début de saison facile, mais on vit avec », laisse tomber Marianne Prévost propriétaire du camping Charles Lac Parent, près de Senneterre, en Abitibi, une région particulièrement touchée par les feux.

Des impacts difficiles à prévoir

« Nos entrepreneurs sont résilients et nos campeurs, même s’ils trouvent ça dommage, ils comprennent la situation pour la grande majorité », souligne Simon Tessier, pdg de Camping Québec, qui représente quelque 800 propriétaires de terrains dans la province.

Quant aux impacts financiers des annulations dues aux restrictions en vigueur, ils sont difficiles à quantifier pour le moment, dit-il.