Fête nationale au parc Maisonneuve : les artistes sont prêts pour samedi

FouKi et P'tit Belliveau prévoient s’amuser comme des fous sur «St-Han Quinzou» samedi, lors du «Grand spectacle de la Fête nationale» à Montréal.

Le rappeur, qui a déjà plusieurs spectacles de la Saint-Jean derrière la cravate, vivra l’ambiance du parc Maisonneuve pour la première fois. À défaut d’offrir «Copilote» ou «Gayé», il devrait notamment jouer ses pièces «Oui toi» et «Spaghetti Pain À L’ail», mais aussi «C’est le temps des vacances» avec Mélissa Bédard, en plus de collaborer à un «medley» de rap français.

«C’est vraiment le fun, je touche à des chansons qui ne sont pas les miennes, ça fait de quoi de différent! Et de partager la scène avec d’autres artistes, c’est vraiment trippant aussi», a-t-il indiqué, jeudi, après une première répétition au parc Maisonneuve.

Joël Lemay / Agence QMI

Mélissa Bédard fera partie d’un enchainement aux côtés de Lydia Képinski, qui devrait reprendre «Donner-moi de l'oxygène» de Diane Dufresne, et de Marjo, qui réinterprètera «Entr’ deux joints» de Robert Charlebois. L’ancienne coach à «La Voix» - qui aimerait voir France d’amours occuper son siège – «sera partout pendant le spectacle», a-t-elle dit en riant. Elle chantera plusieurs de ses chansons, en plus de participer à différents pots-pourris ici et là et de collaborer aux chansons d’introduction et de clôture, a-t-elle expliqué.

«C’est un beau “show”! Ça doit être mon 50e», a-t-elle lancé à la blague. «À chaque fois que je le fais, ce que j’aime c’est que ce n’est jamais la même gang, mais moi je suis une fille très joviale alors j’aime ça! Je m’accompagne de tout ce beau monde-là et je me laisse aller», a ajouté la chanteuse qui prévoit prendre une pause après sa tournée actuelle.

Joël Lemay / Agence QMI

Isabelle Boulay reprendra «Rock pour un gars d’bicyc»

Isabelle Boulay s’est quant à elle produite au moins huit fois au parc Maisonneuve et une quinzaine de fois dans le cadre de la Fête nationale, a-t-elle estimé jeudi. Elle se souvient de sa première Saint-Jean, à 16 ans, où elle avait fait «Les gens de mon pays». «D’être invitée à participer à ces spectacles, ça me réjouit beaucoup et ça m’émeut aussi! Ce sont toujours de grands moments de partages où l’on sent vraiment l’hospitalité du public», a-t-elle ajouté.

Samedi, le public pourra l’entendre chanter «Fin octobre, début novembre» et «Rock pour un gars d’bicyc». «Ce n’est pas pour moi une petite entreprise», a-t-elle prévenu en riant.

Joël Lemay / Agence QMI

«C’est une grande chanson que tout le monde connait interprétée par Diane Dufresne, qui est quand même une interprète grandiose. Une des plus belles Saint-Jean que j’ai vue à la télé, c’est le retour de Diane Dufresne sur scène, avec Paul Piché et Laurence Jalbert. Elle avait chanté “L’hymne à la beauté du monde”, c’était magnifique», s’est souvenue la chanteuse, expliquant avoir enregistré le spectacle sur une VHS et l’avoir écouté au moins 150 fois.

«Je ne pensais jamais m’y retrouver à mon tour et là, samedi, je vais chanter une des plus grandes chansons de Diane Dufresne. C’est de la haute voltige», a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle était aussi très heureuse de partager la scène avec le rappeur Souldia.

«On ne chantera pas ensemble, hélas, et ne pense pas forcément à faire ce métissage-là, mais je connais bien son répertoire», a-t-elle lancé. Amatrice de «Heavy metal» et de rap, elle a d’ailleurs promis à son neveu de 23 ans de prendre une photo avec lui.

«Le Grand spectacle» mettra aussi en lumière Garou, Jay Jay, Justin Boulet, et Scott-Pien Picard. Six danseurs et un ensemble d’une quinzaine de musiciens accompagneront les artistes tout au long de la soirée.

Les festivités se poursuivront jusqu’à minuit avec les «DJ sets» de Pierre-Yves Lord et de Qualité Motel.

Joël Lemay / Agence QMI

L’événement sera diffusé sur les ondes de TVA et sera disponible à compter de 22 h 30 sur TVA+.

Un nouveau trajet pour le défilé

Le traditionnel défilé de la Fête nationale est de retour cette année avec un nouveau trajet qui se terminera aux abords du parc Maisonneuve.

Le coup d’envoi sera donné ce samedi vers 13 h 30 à l’angle du boulevard Saint-Joseph Est et de la rue Molson. Il déambulera ensuite vers l’est, en direction du boulevard Pie IX. Il ira ensuite en direction sud où il s’arrêtera en face du parc Maisonneuve sur Sherbrooke.

Les spectateurs sont évidemment invités à suivre le défilé pour se rendre sur les lieux du «Grand spectacle».