Grands changements au sein des Lions

Les Lions de Trois-Rivières entament une nouvelle ère, car Marc-André Bergeron a délaissé toutes ses fonctions, tandis que Pascal Rhéaume agira à titre de directeur général et d’entraîneur-chef.

L’organisation trifluvienne, qui a manqué les séries éliminatoires à sa deuxième année d’existence après une qualification en 2022, espère que Rhéaume lui offrira un peu plus de stabilité. Les derniers mois ont été marqués par la démission du pilote Éric Bélanger et un litige avec les autorités municipales concernant le bail au Colisée Vidéotron. Maintenant, le nouveau DG et instructeur-chef, qui œuvrait comme assistant depuis 2021, misera sur ses atouts pour ramener du positif chez les Lions.

«Nous croyons que son expérience en tant que joueur et entraîneur, ainsi que son attachement à la ville de Trois-Rivières, contribueront de façon significative au succès de notre équipe. Nous sommes convaincus que Pascal pourra mener les Lions vers l'excellence», a indiqué dans un communiqué Dean MacDonald, président de Deacon Sports and Entertainment.

Rhéaume a connu une longue carrière de joueur professionnel, disputant 318 matchs de la Ligue nationale, de 1996 à 2006. L’homme de 50 ans et frère de l’ancienne gardienne Manon Rhéaume se distingue par «ses connaissances approfondies du sport, combinées à son esprit stratégique et à son excellente éthique de travail», d’après l’organisation.

Pour revenir à Bergeron, il n’avait donné en avril aucune garantie relativement à un retour la saison prochaine.

«J'adore mon rôle de vice-président et de directeur général. J'ai aimé être entraîneur, plus que je l'avais anticipé. J'ai besoin de me reposer et de penser à la prochaine saison pour voir vraiment quels souliers je veux chausser. À l'heure où on se parle, je veux me donner le temps d'avoir une bonne réflexion et d'en parler avec ma famille. Je veux garder toutes les options ouvertes pour m'assurer de prendre la bonne décision», avait-il ainsi admis à l’émission de TVA Sports «JiC».