Hergy Mayala n'aura pas à affronter son ami Bo Levi Mitchell

HAMILTON - Les Alouettes de Montréal sont débarqués à Hamilton, jeudi après-midi, alors qu’ils se retrouvent exemptés de la présence du quart-arrière Bo Levi Mitchell chez les Tiger-Cats pour leur premier match de la saison à l’étranger.

Premier voyage à l’étranger de la saison pour les @MTLAlouettes. Destination: Hamilton. pic.twitter.com/Ry6brb7lrL — Benoît Rioux - Journal de Montréal (@benrioux) June 22, 2023

C’est Matthew Shiltz qui agira donc comme pivot à l’attaque, vendredi soir, pour cette partie d’ouverture à domicile des Ti-Cats. Le quart des Alouettes Cody Fajardo aurait tout aussi bien aimé affronter Mitchell.

«Honnêtement, il y a plusieurs bons quarts-arrières dans cette ligue et j’aime bien la compétition entre les autres joueurs qui occupent cette même position, a noté Fajardo, jeudi, lors d’une entrevue accordée sur le terrain du Tim Hortons Field. Je veux affronter les meilleurs et Bo Levi Mitchell a fait partie de ceux-ci dans la dernière décennie. C’est toujours bien d’avoir l’opportunité d’affronter un gars comme lui, mais Shiltz est affamé. Quand il obtient la chance de jouer, il fait toujours bien.»

L’absence de Mitchell, blessé, demeure une bonne nouvelle pour les Alouettes, mais ce n’est pas non plus le receveur québécois Hergy Mayala qui allait s’en réjouir. Ex-joueur des Stampeders de Calgary, le Montréalais d’origine congolaise conserve une très bonne relation d’amitié avec son ancien quart-arrière, avec qui il s’entraîne encore durant la période hivernale en Alberta.

«C’est un ami, j’ai passé la saison morte avec lui à Calgary, de révéler le receveur de passes québécois. C’est quelqu’un de qui je suis vraiment proche. De le voir se blesser dans le dernier match, ce n’était pas un bon feeling. Tu vois un ami tomber, mais je crois qu’il va récupérer et revenir à son ancienne forme.»

Souvenirs de Montréal

Il faut revenir un peu dans le passé pour comprendre la relation qui unit Mayala et Mitchell. Dès sa première saison dans la Ligue canadienne de football, chez les Stampeders, le Québécois avait profité d’une visite à Montréal, le 5 octobre 2019, pour connaître son match le plus productif en carrière avec 116 verges, ayant réussi au passage un long jeu de 68 verges.

«Je pense que c’était le premier match où j’ai eu une réelle opportunité dans cette ligue, et dans le sport professionnel, tu dois saisir ces opportunités, a reconnu Mayala. Pour moi, ce match signifiait un retour à la maison. C’était la première fois que je jouais à Montréal après sept ans d’absence, c’était un très bon sentiment.»

«C’est un quart-arrière qui prend soin de toi, sur le terrain et à l’extérieur, a par ailleurs résumé Mayala, à propos de Mitchell. Il s’assure de ton bien-être pour que tu puisses performer le mieux possible.»

Une occasion à saisir pour Mayala

Au-delà de l’absence de Mitchell, les Alouettes affronteront un club ayant perdu ses deux premiers matchs de la saison. Mayala tentera de poursuivre sur sa lancée. Dans la première rencontre des «Oiseaux», un gain de 19 à 12 contre le Rouge et Noir d’Ottawa le 10 juin, il avait capté trois passes de Fajardo et totalisé des gains de 30 verges par la voie des airs. Du coup, il travaillera à développer cette chimie grandissante avec le nouveau quart des Alouettes.

«Ce que j’aime beaucoup dans le système de [l’entraîneur-chef] Jason Maas, c’est que le ballon peut être distribué à plusieurs gars, a analysé Fajardo. Il n’y a pas un gars ciblé, en particulier, et c’est bien car dans un tel cas, si ça ne marche pas, tu es bloqué. Je continue de bâtir ma relation avec nos différents receveurs, dont Hergy, et de travailler en ayant des répétitions avec eux.»

Fajardo et Mayala auront une nouvelle occasion de parfaire leur chimie, vendredi soir à Hamilton, alors que les receveurs Tyson Philpot, Greg Ellingson et Reggie White fils sont toujours sur la liste des blessés pour les Alouettes. Il n’y a pas que les Tiger-Cats qui doivent composer avec des joueurs éclopés, même si la blessure de Mitchell demeure celle qui risque d’avoir le plus gros impact sur le résultat.