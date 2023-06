Je me souviens d’une Fête nationale dans l’unité!

Une chicane de choix de chanteur pour la Fête nationale, c’est moche. Personne n’a raison. Nous avons 364 jours pour débattre ou nous disputer. Et une seule pour nous unir autour de cette fierté d’être Québécois.

Le choix de Bilodeau est un peu bizarre, mais le PQ aurait dû passer par-dessus. Le PQ oublie l’époque où la plupart des artistes qui faisaient vibrer la Fête nationale avaient aussi participé à des soirées du PQ.

Allez fêter ! Cette histoire ne doit pas faire ombrage à la fête de tout un peuple.

Cela me rend quand même un peu nostalgique de la Fête nationale de 1990. Je vous parle d’un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Je rappelle les événements pour les uns et je les raconte pour les plus jeunes.

La mort de Meech

La semaine précédant le 24 juin fut totalement rocambolesque. L’Accord du lac Meech qui donnait au Québec cinq reconnaissances afin de réintégrer la Constitution canadienne est sur la corde raide. Tous les parlements des provinces doivent le ratifier avant le 23 juin, sinon l’Accord tombe à l’eau.

Du drame, du suspense et un peu de Québec bashing, finalement, le 22 juin, le Manitoba et Terre-Neuve disent non. La mort de Meech est une gifle au Québec. Le Québec ne se divise plus sur le choix du chanteur ni sur la politique, le Québec est uni comme je ne l’ai jamais senti.

Le premier ministre Robert Bourassa trouve les mots pour donner un sens à l’événement, mais du même coup, il enflamme l’élan d’affirmation dans la société.

Citation célèbre de Bourassa : « ... quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, le Québec est, aujourd’hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d’assumer son destin et son développement. »

En face de lui au Salon bleu, Jacques Parizeau se lève et saisit le moment. Dans un geste grand et sincère, il affirme solennellement : « Je tends la main à mon premier ministre ».

Quelle fête !

Ceux qui l’ont vécu peuvent le raconter : la fête nationale qui a suivi fut indescriptible. La parade dans les rues de Montréal est passée à l’Histoire. Combien de gens ? 200 000 ? 250 000 ? Les photos montrant les mers de gens avec leur fleurdelisé sont ahurissantes.

Une foule fière, sereine, qui absorbe le choc que le Québec vient de subir et qui se lève dans le sillage de ses leaders politiques pour dire : « nous sommes toujours debout ! »

Je venais d’avoir 20 ans, je faisais partie de la direction des jeunes libéraux. Je sentais bouger les plaques tectoniques et je sentais le vent de l’Histoire. Mais trente ans plus tard, je suis plus conscient que des moments du genre n’arrivent qu’une fois.

C’est malheureux, mais c’est plus facile de s’unir lorsqu’on mange une claque sur la gueule.

Ce serait quand même un bel esprit à retrouver le temps d’une soirée de la Saint-Jean !

Bonne fête nationale à tous !