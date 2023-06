Le choix d’être seule au monde est-il logique?

Je vous écris à propos d’une de mes bonnes amies qui est devenue de plus en plus solitaire à mesure que le temps a passé. On est un groupe de cinq filles qui nous fréquentons depuis plus de quarante ans. Même si nous nous connaissons pas mal les unes les autres, il s’avère qu’il y en a certaines qui se connaissent mieux que d’autres.

Ce qui est mon cas avec l’une d’entre elles qui a de gros problèmes avec sa fille qui refuse désormais de la fréquenter parce qu’elle s’est montrée trop intrusive dans sa vie personnelle. Elle a fait ça dans une période où elle se sentait seule et où elle voulait montrer à sa fille qu’elle avait manqué d’empathie à son endroit.

Malheureusement, sa fille l’a mal pris et elle se retrouve aujourd’hui sans accès à cette dernière qui ne veut plus rien savoir d’elle. Elle s’en mord les doigts, mais elle ne sait pas quoi faire pour reprendre le lien. Je lui ai suggéré de faire ses excuses, mais elle me dit que jamais sa fille n’acceptera ça. Je n’ai pas d’autre suggestion pour elle, même si je la vois triste de la situation. En avez-vous une autre ?

Anonyme

Insistez donc pour qu’elle marche sur son orgueil et qu’elle essaie les excuses. Je pense que c’est la voie royale pour espérer renouer avec sa fille.