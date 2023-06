Les Bourses Pierre-Péladeau

Québecor et asterX ont dévoilé les lauréats de la 25e édition des Bourses Pierre-Péladeau. Fondé en 1998 afin de soutenir l’entrepreneuriat universitaire, le concours a remis encore cette année cinq bourses totalisant 200 000 $. Le jury était composé de Pierre Laurin, Pelra Azondekon, Jean B. Péladeau, Chanel Damphousse, Sylvie Lalande, Adam Lapointe, Marc Leroux, et Érik Péladeau.

La bourse la plus importante de 75 000 $ a été offerte à trois jeunes entrepreneurs qui ont étudié à l’Université Laval. Pierre Karl Péladeau, chef de la direction de Québecor, est ici en compagnie de Chanel Damphousse, Pierre Laurin, Sylvie Lalande, les trois lauréats, Félix Lapointe, Jonathan Audet et Étienne Boucher ainsi que Pelva Azondekon et Jean B. Péladeau.

Pierre Laurin, président du jury, est en compagnie de Sylvie Cordeau, Québecor et Jean B. Péladeau, Québecor.

Kashif Khan et Karina Gasbarrino – de l’Université McGill – ont obtenu 50 000 $ pour l’entreprise Sonaro. Sur la photo, on voit Pierre Karl Péladeau, chef de la direction de Québecor, la lauréate, Karina Gasbarrino, Pierre Laurin et Jean B. Péladeau.

Les étudiants de l’École de technologie supérieure (ETS) Charles Gauthier et Raphaël Leblanc, qui ont remporté la somme de 25 000 $ pour Géodar, sont accompagnés de Pierre Karl Péladeau, chef de la direction de Québecor, et Sylvie Lalande.

Pierre Karl Péladeau, Pierre Laurin et Pelva Azondekon sont en compagnie de deux membres du trio de la Polytechnique, Louis Marceau, et Aymeric Guy, qui a obtenu 35 000 $ pour Technologies Modulate, et Jean B. Péladeau.

Pierre Karl Péladeau, chef de la direction de Québecor, et Chanel Damphousse sont en compagnie des boursiers de 15 000 $ de l’Université de Sherbrooke pour l’entreprise SysNergie, Félix-Antoine LeBel, Louis Pelletier et Pascal Messier ainsi que Sylvie Lalande et Pierre Laurin.