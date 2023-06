Les républicains et le mythe d’une justice biaisée

Le plaidoyer de culpabilité du fils du président lui évite de longs procès, mais ça n’empêchera pas les républicains de crier – à tort – à l’injustice.

Joe Biden pourrait bien se passer des frasques de son fils de 53 ans, qui a la fâcheuse habitude de s’embarquer dans des affaires louches.

Mardi, Hunter Biden a plaidé coupable à certains délits mineurs pour lesquels il purgera une peine de probation, en échange de l’abandon de charges plus lourdes pour lesquelles les preuves étaient moins solides.

Ce plaidoyer met fin à des années d’enquêtes qui n’ont pas permis d’impliquer les Biden dans des crimes, mais qui ont alimenté à plein régime le moulin à rumeurs des complotistes de droite.

La saga Hunter Biden

Ce plaidoyer assez typique dans ce genre d’affaires provoque néanmoins un déluge de critiques de la part des républicains, qui accusent la justice de favoriser le président et son fils, alors que Donald Trump est victime d’un système instrumentalisé (weaponized) par Biden.

On a parlé abondamment des tractations douteuses de Hunter Biden, que la droite associe à un vaste complot de corruption qui implique son père. Toutefois, malgré des années d’enquêtes par des procureurs engagés par l’administration Trump, aucune preuve tangible n’appuie ces rumeurs.

Deux poids, deux mesures ?

Le système est-il vraiment biaisé en faveur des Biden et contre Trump ? C’est ce que s’acharnent à répéter les républicains, mais les faits le démentent.

En accédant à la présidence, Biden aurait pu stopper les enquêtes sur son fils ou remplacer les procureurs nommés par Trump. Il ne l’a pas fait. Il n’est pas non plus intervenu dans les enquêtes sur les documents classifiés trouvés chez lui.

Pendant ce temps, la grogne monte à gauche devant l’extrême déférence dont on fait preuve à l’égard de Donald Trump dans l’affaire des documents de Mar-A-Lago et devant l’exaspérante lenteur des enquêtes sur les événements du 6 janvier 2021.

Lors de la mise en accusation de Trump, on lui a accordé des privilèges qu’aucun accusé ne reçoit normalement. De plus, son procès aura lieu devant une juge nommée par Trump qui a refusé de se désister malgré des signes apparents de biais.

Dans l’affaire du 6 janvier, de récentes révélations montrent que le ministère de la Justice s’est traîné les pieds alors que Trump et son entourage auraient pu être mis en cause dès le début.

Entretenir le cynisme

La méthode Trump est connue : marteler des accusations sans preuve contre ses adversaires pour faire oublier ou minimiser ses propres méfaits, malgré l’abondance de preuves.

C’est pour ça qu’il avait pressé le président ukrainien d’ouvrir des enquêtes sur Biden. C’est pour entretenir le doute et le cynisme qu’il avait demandé aux responsables du ministère de la Justice de « juste dire que l’élection de 2020 était corrompue et laissez-moi m’occuper du reste ».

La propagande trumpiste alimente le doute sur l’impartialité du système de justice et fait croire au public que Trump est innocent non pas parce qu’il n’a pas fait ce qu’on lui reproche, mais parce que tout le monde le fait et que les autres s’en tirent.

Quand ce genre de cynisme prend le dessus, la démocratie risque de s’éteindre à petit feu.