Logement: Legault de plus en plus déconnecté

Le gouvernement de la CAQ doit sérieusement commencer à faire attention. Il multiplie les déclarations insensibles au sujet du logement et ça risque de ternir son image.

Qui pense vraiment qu’au Québec, les locataires restent locataires uniquement parce qu’ils ne veulent pas investir ?

Qui pense vraiment que la flambée du prix des maisons est uniquement liée à la hausse des salaires ?

Pourtant, c’est ce que le gouvernement Legault prétend.

Quand François Legault dit que la hausse du prix des maisons, « c’est une conséquence du salaire moyen qui augmente », il se trompe.

Il n’a clairement pas regardé les chiffres.

Entre 2010 et 2020, le prix des maisons a augmenté deux fois plus vite que les salaires.

Et les hausses se sont amplifiées dans les dernières années.

En 2021, le prix des maisons a augmenté de 24 %. En 2022, c’était 14 %, selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 2,2 % en 2021, selon l’Institut de la statistique du Québec. En 2022, c’était 5,8 %.

Les locataires non plus n’ont pas échappé à la hausse.

L’an dernier, les loyers ont augmenté de 13,7 % en moyenne au Québec, selon les annonces sur Kijiji. Dans certaines villes, on parle de 40 % de hausse. Et ça devrait continuer d’augmenter de 30 % d’ici 2025, selon la Société canadienne d’hypothèque et de logement.

Un locataire sur quatre consacre plus de 30 % de ses revenus au logement. Pour un sur dix, c’est plus de 50 %. Des gens qui doivent couper ailleurs et qui n’ont pas de marge de manœuvre.

Le Québécois moyen n’a pas vu son salaire bondir de 30 % comme les députés ou de 15 % comme les 30 plus grands PDG du Québec en 2022, selon Le Journal.

Ces PDG gagnent en moyenne 9 millions $, soit 153 fois la rémunération moyenne des travailleurs québécois...

Les raisons

François Legault a raison quand il dit que le prix des propriétés augmente parce qu’il manque d’offres.

La hausse de la population y joue pour beaucoup aussi.

Il ne faut pas négliger que les taux d’intérêt étaient au plancher depuis la crise financière de 2008.

Si le gouvernement comprend le fond du problème, il ne semble toutefois pas très prompt à mettre en place des solutions.

C’est un enjeu de société majeur

Et ça devient une vulnérabilité politique pour François Legault. Surtout que la pénurie de logements touche l’ensemble du Québec. Les parents s’inquiètent pour leurs enfants. Des secteurs de l’économie ne peuvent pas recruter de main-d’œuvre en région...

Le chef caquiste est depuis longtemps au diapason de sa population sur de nombreux sujets, comme le nationalisme, la laïcité, la gestion de la pandémie...

Mais il va devoir être plus sensible aux enjeux du logement et agir rapidement. C’est dans des sujets concrets que des politiciens peuvent s’enfarger... parlez-en à Philippe Couillard, qui tente toujours de faire son épicerie à 75 $.