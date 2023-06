Malgré sa fiche immaculée de 19 victoires: « Je suis chanceux », lance Artur Beterbiev

Dix-neuf victoires, dix-neuf par mise hors de combat et champion unifié de la WBC, WBO et IBF des poids mi-lourds : Artur Beterbiev domine le monde de la boxe. Sa recette ? La chance !

C’est du moins ce qu’a prétendu le boxeur d’origine russe et Québécois d’adoption jeudi en marge de son premier face à face avec l’aspirant no. 1 de la WBC, Callum Smith, qu’il affrontera le 19 août au centre Vidéotron.

« Ce n’est que de la chance. Ces 19 combats sont de la chance. Je gagne grâce à la chance et j’espère que cette chance va se poursuivre », a-t-il lancé, assis à côté de son entraineur Marc Ramsay.

Quelques minutes plus tard, devant les médias, il en a ajouté.

« Évidemment, on se prépare, on fait des camps d’entrainement mais sans chance, ça ne veut rien dire. La chance est aussi importante que la préparation. »

Beaucoup de travail

Un peu plus loin, Ramsay avait un sourire en coin.

« Ça l’air qu’il est chanceux, a-t-il tout d’abord rigolé. Je pense que c’était un peu sarcastique, il y a beaucoup de travail. Ça me fait penser, dernièrement dans un gymnase, un jeune lui posait des questions sur son talent et il lui a répondu : ‘’arrête de regarder le talent et regarde comment fort je m’entraine’’. Le blague, c’est un peu ça. Il y a beaucoup de travail. »