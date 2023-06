«Mon poison, c’est les réseaux sociaux»: Maripier Morin se sent revivre à l’idée de faire de la radio

«Je me sens revivre», affirme sans détour Maripier Morin, rencontrée au lancement de la ligne de cocktails sans alcool MOX, dont elle est le visage officiel.

Maripier Morin a franchi une nouvelle étape dans son retour à la vie publique avec son arrivée à la barre de l’émission matinale On part ça d’même sur les ondes de WKND 99.5 à Montréal avec Patrick Langlois dès août prochain.

Il s’agit du premier micro important qu’on octroie à Maripier Morin – mis à part celui du balado Grains d’espoir – depuis le scandale qui l’a forcée à se retirer de la sphère publique en juillet 2020.

C’est l’homme de radio Benoit Simard qui a eu envie de lui offrir ce micro. «J’étais tellement nerveuse avant l’audition, je me disais: “Est-ce que je vais être aussi spontanée, punchée et avoir autant de répartie?”», se souvient-elle.

D’ailleurs, le jour de cette annonce, elle s’est fait un devoir de ne pas aller sur les réseaux. «Pour moi, cela me met beaucoup plus à risque qu’une ligne de poudre ou un verre d’alcool. Mon poison est les réseaux sociaux. C’est ce qui me rend malade», confie celle qui travaille en solo depuis trois ans.

Les réactions, positives à 90%, selon son équipe, l’ont rassurée sur son retour à venir.

Cheminement et amour

Sobre depuis trois ans, Maripier Morin se dit emballée de revenir au-devant de la scène par le biais de la radio, un médium de proximité avec les gens. Elle ajoute également être fière de son cheminement des dernières années.

«Quand c’est arrivé, c’était comme Hiroshima; ça explose et il ne reste plus rien, souffle-t-elle, émue. Ce cheminement, il n’y a personne qui l’a fait à ma place. J’avais deux options: me mettre la tête dans le sable et faire semblant que rien ne s’était produit, ou aller faire mes devoirs, mon examen de conscience et faire des changements concrets dans ma vie. Je l’ai fait.»

Lucide devant le fait que ce travail en est un de tous les jours, la maman de Margot raconte que la tempête intérieure s’est adoucie au fil des dernières années. «Ça se fait avec beaucoup, beaucoup d’amour», ajoute-t-elle, les yeux voilés de larmes.

Devenir mère a été une étape cruciale dans son parcours. Elle voit d’ailleurs la venue de sa fille comme LA récompense à la suite de tous ses efforts. Quant à l’appui de son conjoint, le comédien Jean-Philippe Perras, il reste son plus beau cadeau.

«Je crois non seulement qu’on peut changer, mais qu’on doit changer. À travers les années, évoluer est juste normal», estime-t-elle.

Sobriété

En août 2014, Maripier Morin a lancé les cocktails prêts à boire alcoolisés UNIK. «J’avais dit à mon équipe: il faut que ça soit fort et que ça varge. Dix ans plus tard, je présente des mocktails. C’est un peu surréel.»

«Je ne crois pas que j’aurais pu me dire, il y a quelques années: “Un jour, tu seras sobre, tu seras heureuse et tu vas te sentir à ta place, comblée dans cette vie et ce choix que tu vas faire”», poursuit-elle.

L’animatrice de 36 ans se décrit comme une femme sensible, près de ses émotions et se donnant désormais le droit d’être vulnérable.

«Avant, j’étais drivée par le désir de plaire. Aujourd’hui, ça se peut que je déplaise, sauf que je sais maintenant qui je suis, ce que je ne savais pas il y a trois ans», conclut la comédienne, qui confirme être en discussion avec des maisons de production pour un éventuel projet télé.