Montréal : un octogénaire manque à l’appel

La police de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver un octogénaire qui manque à l’appel depuis jeudi.

Romeo De Castro, 85 ans, a été vu pour la dernière fois à 17h dans le secteur de Côte-des-Neiges. Selon les informations des autorités, il se promènerait à pied.

«Il pourrait fréquenter l’Île de Montréal et plus particulièrement le secteur de Côte-des-Neiges», a précisé le SPVM qui indique avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’octogénaire est d’origine asiatique et a les cheveux gris. Il mesure environ 1,60 m et a une stature mince. Au moment de sa disparition, il portait un chandail blanc, un pantalon brun et des lunettes de prescription.

Quiconque aurait vu Romeo De Castro est prié de communiquer avec la police en composant le 911.