Montréal considérée comme la 3e ville la plus instagrammable du pays

Connue pour sa diversité culturelle et ses nombreux restaurants variés, Montréal a pu se frayer une place dans le top 3 des villes les plus populaires sur Instagram, juste après Toronto et Vancouver.

Plus de 20 millions de mots-clics #montreal ont été recensés sur la plateforme, selon une étude menée par le groupe immobilier Greater Toronto Home Pros.

Elle est donc principalement reconnue pour les photos d’assiettes dans les restaurants puisque la métropole compte le plus grand nombre de restaurants par habitant au Canada.

Québec est la seule autre ville de la province a aussi obtenir une place dans le top 10, avec cette dernière position. La capitale-nationale a totalisé 1,3 million de mots-clics #quebeccity sur la plateforme de photos.

Toronto, en Ontario, se retrouve toutefois sur la première marche du podium avec 55,6 millions de publications à son sujet. Les photos prises représentent souvent la skyline de Toronto pendant les heures de lever et de coucher du soleil.

Vient ensuite la ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, qui a recueilli 26 millions de publications avec le mot-clic #vancouver.

«Vancouver est extrêmement populaire en raison du contraste frappant entre les gratte-ciel modernes et les montagnes majestueuses qui surplombent la ville», peut-on lire dans l’étude.

Pour le porte-parole de Greater Toronto Home Pros, ces résultats permettent de comprendre comment chaque ville est perçue par ceux qui y vivent et la visitent.