Nouvelle offre très intéressante au parc national de la Pointe-Taillon

SAINT-GÉDÉON | Si vous êtes à la recherche d’une expérience de camping unique, intime, complètement dépaysante, pensez à faire une tournée du côté du secteur Camp-de-Touage-Les-Îles du parc national de la Pointe-Taillon.

« Il y avait longtemps que nous rêvions d’offrir une expérience semblable sur ces îles, explique le directeur du parc, François Guillot. Il s’agit d’un agrandissement intéressant qui nous tenait à cœur et qui vient compléter le troisième segment du parc. C’est pour cette raison que désormais, ce segment du parc situé dans la municipalité de Saint-Gédéon se nomme maintenant Camp-de-Touage-Les-Îles.

« Nous pouvons protéger un archipel qui compte une trentaine d’îles, îlots et récifs. Certaines îles ont un potentiel récréotouristique. L’archipel abrite des habitats de prédilection pour plusieurs espèces fauniques et floristiques. »

Photo fournie par Karl Tremblay

Présentement, le parc offre 18 emplacements de camping sauvage sur trois îles.

« Sur l’île Connely, où nous sommes, il y a six plateformes pour le camping rustique alors que sur les autres îles, il est possible de camper directement sur le sable. On a aussi aménagé l’île aux Cauchon pour la clientèle quotidienne. »

C’est la première saison cet été pour ces nouvelles infrastructures.

« La demande des campeurs est pour deux nuits. Ils veulent faire une tournée des îles en kayak de mer, une embarcation non motorisée très populaire ici. »

Pour vous rendre sur les îles, vous pouvez aussi retenir les services de la compagnie Tax-Îles qui offre un service de navette quotidien, avec plusieurs départs possibles selon les conditions météo. Elle peut ainsi vous permettre d’aller camper ou encore de profiter des plages. Cette compagnie offre aussi des excursions thématiques sur l’histoire de ce secteur du parc.

Vous pouvez aussi vous rendre dans les îles avec votre embarcation personnelle. Il suffit de payer le droit d’accès au parc.

SUR LA TERRE FERME

Photo fournie par Karl Tremblay

Sur le site du Camp-de-Touage, on retrouve toujours un camping avec des offres très intéressantes.

Au total, il y a 80 emplacements qui se divisent en 10 emplacements de prêt-à-camper, 26 autres sans services pour tentes et VR, et 44 emplacements avec deux services, soit eau et électricité.

« Tous les emplacements sont situés dans des boucles qui assurent une certaine intimité aux campeurs », mentionne le directeur.

« Aussi, cette saison, nous avons de nouveaux sites de type prêt-à-camper Étoile, un concept développé par la Sépaq. Cette formule, qui se situe entre le chalet et la tente, permet aux campeurs de vivre un séjour agréable dans des conditions où ils retrouvent sur place tout le matériel nécessaire pour camper. Plus besoin d’avoir avec soi tout un équipement de camping. Il ne faut que la nourriture et la literie et le tour est joué. »

Le parc compte deux autres sites, soit le tout premier de son histoire, à la Pointe-Taillon. On y retrouve des sites de camping rustique et des prêts-à-camper. Il y a aussi le secteur Les-Amicaux, à Saint-Henri-de-Taillon. Sur les bords du lac, devant une plage non surveillée, il y a des emplacements de prêt-à-camper et des chalets. L’offre de ce parc national pour l’hébergement est très diversifiée.

Parmi les activités disponibles, mentionnons la randonnée à vélo, notamment en raison de la présence de la Véloroute des Bleuets dans les secteurs.

UN CHANGEMENT DE NOM

Avec les différents agrandissements qui ont été faits au fil du temps, le nom de parc national de la Pointe-Taillon n’illustre plus ce qu’est devenu le parc.

« Il faut dire que lorsque l’on part de l’île Boulianne à Péribonka jusqu’à l’île Verte ici à Saint-Gédéon, c’est presque le tiers de la circonférence du lac qui est touché par le parc à différents endroits », ajoute le directeur.

« Le nom de Pointe-Taillon devient moins représentatif autant au niveau géographique que pour les gens qui habitent autour. Les gens de Saint-Gédéon et les gens d’Alma qui sont touchés par le parc considèrent que c’est aussi leur parc. Alors, devant cette situation, je crois qu’il faudrait un nom plus représentatif de la réalité nouvelle du parc. »

Il a été impossible de connaître cette nouvelle appellation. Un comité formé de gens du milieu travaille pour trouver le meilleur nom à adopter.

Pour vivre une aventure au parc, il est suggéré de vous rendre sur le site sepaq.com, sous l’onglet réservé au parc. Il est aussi possible de téléphoner à la Sépaq au 1 800 665-6527 ou directement au bureau du parc au 418 347-5371. Il est conseillé de réserver votre site de camping dans les îles, votre navette avec Tax-Îles ou encore louer une embarcation avec Équinoxe aventures.